Ερυμάνθεια: «Πορεία Μνήμης – Λαμπαδηδρομία» και συναυλία - Θα παραστεί και θα προλογίσει η Μιμή Ντενίση

Στην Ερυμάνθεια, το χαρακτηρισμένο «Μαρτυρικό χωριό» του Δήμου Ερυμάνθου, πραγματοποιείται εκδήλωση με συμβολικό χαρακτήρα, αφιερωμένη στα τραγικά γεγονότα της 29ης Ιουλίου του 1943 και στην ολοκληρωτική της καταστροφή από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η μεταλαμπάδευση των αξιών της ειρήνης, της δημοκρατίας και της ελευθερίας στις νεότερες γενιές, αποτελούν το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης στην πλατεία της Ερυμάνθειας την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, στις 9 το βράδυ, ως ελάχιστο δείγμα τιμής προς τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και τα θύματα της κατοχής και περιλαμβάνει «Πορεία Μνήμης – Λαμπαδηδρομία» και τη συναυλία με τίτλο: «Στης μνήμης το φως», η οποία είναι ανοικτή στο κοινό.

Ιδιαίτερα τιμητική είναι η παρουσία της καταξιωμένης ηθοποιού και συγγραφέως Μιμής Ντενίση, η οποία και θα προλογίσει την εκδήλωση, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τον γνωστό συνθέτη και πιανίστα, Χριστοδουλόπουλο Γιάννη, τη μονωδό και υψίφωνο Έλενα Κελεσίδη, τον γνωστό τραγουδιστή Κώστα Μαρτάκη και τον καταξιωμένο manager δημοσίων σχέσεων - καταγόμενο από την Ερυμάνθεια, Γιώργο Ντάβλα, ο οποίος διακρίνεται για την αγάπη του στην όπερα και το τραγούδι και έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για τη συναυλία.

Η ξεχωριστή αυτή μουσική εκδήλωση διοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Ερυμάνθου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής της Ερυμάνθειας.

«Πορεία Μνήμης – Λαμπαδηδρομία»

Έναρξη: 21.00

Διαδρομή: Κέντρο Υγείας Ερυμάνθειας έως την πλατεία του χωριού, όπου οι συμμετέχοντες θα «ανάψουν» τον βωμό της μνήμης και θα καταθέσουν στεφάνια στο Ηρώο.

Συμμετέχουν στη διαδρομή: Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας, το Γυμναστικό Αθλητικό Σωματείο Αχαΐας «Ηράκλειος Άθλος», η Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης – Διάσωσης (Ε.Ο.ΠΥ.Δ), εκπρόσωποι Συλλόγων και κάτοικοι της περιοχής.

· Δηλώσεις συμμετοχής στην πορεία έως τη Δευτέρα 22/6/26 ώρα 10.00 το βράδυ, μέσω e-mail: [email protected], ή τηλεφωνικά στο: 6944 128201