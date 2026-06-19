Πάτρα: Μιούζικαλ και νότες του Αιγαίου για την Ευρωπαϊκή γιορτή μουσικής

Μουσικές από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και μελωδίες από μιούζικαλ που έχουν παρουσιαστεί ως κινηματογραφικές ταινίες ή θεατρικά έργα σ' όλο τον κόσμο, θα «ντύσουν» το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 την Πάτρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος για την Ευρωπαϊκή γιορτή Μουσικής.

Το φωνητικό σύνολο σολφέζ Kodaly, η χορωδία δωματίου, με τη συμμετοχή της σύγχρονης ορχήστρας και της τάξης τζαζ κρουστών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, στις 9.30 το βράδυ του Σαββάτου παρουσιάζουν στο αίθριο του νέου δημαρχείου (παλαιό Αρσάκειο), γνωστές μελωδίες από μιούζικαλ που έχουν παρουσιαστεί ως κινηματογραφικές ταινίες ή θεατρικά έργα σ' όλο τον κόσμο.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ στον ίδιο χώρο, η Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων του Δημοτικού Ωδείου Πατρών θα ξεναγήσει τους φίλους της μουσικής στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αναζητώντας τις κοινές ρίζες, τις επιρροές και τους πολιτισμικούς διαλόγους που διαμόρφωσαν τον ηχητικό κόσμο της περιοχής.

Θ’ ακουστούν τραγούδια και οργανικές συνθέσεις από τα νησιά του Αιγαίου, τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και τις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου, η συναυλία θα φωτίσει διαδρομές ανθρώπων, ιδεών και μουσικών παραδόσεων, που ταξίδεψαν ανά τους αιώνες πάνω στα ίδια θαλάσσια περάσματα.

Η Είσοδος και στις δύο συναυλίες είναι δωρεάν για το κοινό.