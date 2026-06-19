Η Αλίκη Βουγιουκλάκη συγκλονίζει στο τελευταίο ηχητικό ντοκουμέντο: «Πολλά θα μου αναγνωριστούν όταν δεν θα υπάρχω»

Το φως της δημοσιότητας είδε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις της Αλίκης Βουγιουκλάκη, η οποία αποτελεί το τελευταίο ηχητικό ντοκουμέντο της διάσημης Ελληνίδας ηθοποιού.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη προέβη σε μια βαθιά εσωτερική εξομολόγηση για την υστεροφημία της, αναφέροντας ότι η πραγματική της αξία θα αναγνωστική μετά τον θάνατό της.

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» προβλήθηκε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από τα όσα έλεγε πριν «φύγει» από τη ζωή στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα. Το εν λόγω θέμα για τη διάσημη Ελληνίδα σταρ προβλήθηκε την Παρασκευή (19.06.2026).

«Έχουν να ειπωθεί, να γραφτούν πολλά κι όταν εγώ δεν θα υπάρχω πια. Κι ίσως τότε να γραφτούν τα σημαντικότερα και να ειπωθούν τα πιο ουσιαστικά. Να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε τη ζωή όπως είναι και όπως συνεχίζεται όταν εμείς φεύγουμε απ’ τη ζωή. Και δείτε τι γίνεται με τη Μέριλιν (σ.σ. Μονρόε). Πόσες εκδόσεις βιβλίων έχουν γίνει, πώς έχουν γραφτεί, πόσα έχουν ειπωθεί. Πιστεύω ότι θα γίνει το ίδιο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τι να κάνουμε; Έτσι πιστεύω. Διάφορες εκδοχές, πολλά θα ειπωθούν κι ίσως πολλά θα μου αναγνωριστούν τότε. Δεν έχει πίκρα αυτό που λέω. Όχι ίσα ίσα, με ικανοποιεί», ακούγεται να λέει.

«Ποτέ δεν πήγα να στήσω έναν μύθο. Ο μύθος άμα είναι στημένος καταρρέει. Αυτός δημιουργείται μέσα από την αλήθεια. Κατάλαβες; Το ψέμα πρέπει να ‘ναι αληθινό, αγάπη μου. Το ψέμα για το ψέμα είναι άδικο», είχε αναφέρει ακόμα η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

«Σε όλη αυτή την πορεία μπορεί να έχω ξεχάσει να ζήσω. Να ζήσω με την έννοια την ουσιαστική. Να ζήσω απλά, μικρές χαρές και ανθρώπινες λύπες. Όλα σε μένα είναι συγκλονιστικά, συνταρακτικά, μεγάλα, εκκωφαντικά. Τόσο που δεν μπορώ πολλές φορές να τα αντέξω. Αλλά προσπαθώ και για να ξαναγυρίσουμε, αν γινόταν το ίδιο, αν αυτό το χρέος το είχαν όλοι οι άνθρωποι απέναντι σε ένα ολόκληρο λαό, όπως είναι ο υπέροχος ελληνικός λαός, θα ‘μαστε σίγουρα η πιο ευτυχισμένη χώρα, όχι μόνο των Βαλκανίων ή της Ευρώπης, του κόσμου. Γιατί έχουμε τους θεούς με το μέρος μας, έχουμε την ευλογία του μεγάλου Θεού, του Θεού της Ελλάδας», ήταν επίσης τα λόγια της.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο του Παναγιώτη Φύτρα πριν από 30 χρόνια η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε εξομολογηθεί ακόμα: «Οι επιλογές μου, είναι λίγο δεσμευτικές, αλλά είναι και από μένα. Πολλές φορές το κουβεντιάζω με τον διχασμένο μου εαυτό. Γιατί ο μισός μου εαυτός είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη κι ο άλλος μισός είναι η Αλίκη. Η Αλίκη που ξέρει τι της γίνεται ακριβώς, που ξέρει τι συμβαίνει, που δεν θέλει να στερήσει από τα μάτια των παιδιών αυτή την ευτυχία, αυτό το γέλιο, όταν μ’ ανταμώνουνε πάνω στη σκηνή και πίσω στα παρασκήνια. Και αφού ακόμα αυτή η δύναμη υπάρχει και μέσα μου και στη σχέση μου με το κοινό, δεν ξέρω αν είναι δικαίωμά μου να την κόψω. Δηλαδή να κάνω αυτό που λέμε, μια στροφή ουσιαστική. Τι ωραία λέξη το “σ’ αγαπώ”, ε;», ανέφερε ακόμα η Αλίκη Βουγιουκλάκη.