Όταν το Μαξίμου βαφτίζει τις κοινωνικές παροχές «τζάμπα»- Η ιδεολογία της Ν.Δ. δεν κρύβεται

Οι πρόσφατες ειρωνικές αναφορές του κ. Μητσοτάκη περί του «τζάμπα που δεν υπάρχει πια» γκρέμισαν οριστικά το προσωπείο της δήθεν πρωθυπουργικής ευθιξίας. Αποδεικνύεται πλέον περίτρανα ότι αυτές οι αναφορές δεν ήταν ένα ατυχές λεκτικό ολίσθημα της στιγμής, αλλά η επίσημη, αυθεντική γραμμή του Μαξίμου.

Η κυβέρνηση στερείται κάθε κοινωνικής ενσυναίσθησης.

Για τη Νέα Δημοκρατία, οι θεμελιώδεις κοινωνικές παροχές, η στήριξη των χαμηλόμισθων λειτουργών και η προστασία των πολιτών από τη στεγαστική κρίση και την ακρίβεια βαφτίζονται "τζάμπα" και πετάγονται στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτή η αντικοινωνική ιδεολογία δεν κρύβεται πια.

Το ΠΑΣΟΚ στέκεται απέναντι στην κυβερνητική αναλγησία, προτάσσοντας την ανάγκη για ένα ισχυρό, δίκαιο κοινωνικό κράτος.