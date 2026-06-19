Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας θα εορτάσει και τιμήσει τον Πολιούχο του, Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο

Στις 24 Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, εορτάζει πανηγυρικά και με κάθε αρμόζουσα τιμή, ο Πολιούχος της έδρας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.

Έτσι, στο πλαίσιο του εν λόγω εορτασμού, έχουν προγραμματιστεί, στον υπό ανέγερση φερώνυμο Ναό, οι παρακάτω θρησκευτικές εκδηλώσεις:

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026, παραμονή της εορτής

Ώρα 19:00

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, υπό του Πανοσ. Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Παρακεντέ.

Φωταγώγηση κατά τις βραδινές ώρες της 23ης και 24ης Ιουνίου 2026 όλων των Δημοτικών και Δημόσιων Καταστημάτων στην Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αχαΐας.

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026

Ώρα 7:00 – 10:00

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου.

Ώρα 19:00

· Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ.κ. Χρυσάνθου.

Ώρα 20:00

· Λιτάνευση της ιεράς Εικόνας του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στο κέντρο της Κάτω Αχαΐας.

· Τιμές θα αποδώσει Στρατιωτικό Άγημα της 116 Πτέρυγας Μάχης Αράξου, ενώ τη λιτανευτική πομπή θα πλαισιώσει φιλαρμονική.

Την ανακοίνωση - πρόσκληση για τις εκδηλώσεις απέστειλε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

*Αξίζει να σημειωθεί πως η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει το Γενέθλιο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστού στις 24 Ιουνίου και αποτελεί μία από τις ελάχιστες εορτές όπου τιμάται η γέννηση ενός Αγίου (μαζί με του Χριστού και της Θεοτόκου), σηματοδοτώντας την έναρξη του σχεδίου της Θείας οικονομίας.