Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ο 17χρονος που αγνοούνταν

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση ενός 17χρονου αλλοδαπού τουρίστα στα Χανιά, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Κλαδισού το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο ανήλικος βρισκόταν στην παραλία για κολύμπι μαζί με φίλο του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες χάθηκε από το οπτικό του πεδίο. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της FRONTEX, καθώς και παραπλέοντα πλοία που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Λίγο αργότερα, ναυαγοσώστες εντόπισαν τον 17χρονο στη θάλασσα και τον ανέσυραν στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές