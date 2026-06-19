Πάτρα: Η «Οδός Μάλαγα» ανοίγει τον Δημοτικό Κινηματογράφο

Έντεκα (11) ταινίες, εικοσιεννέα (29) προβολές σε δεκαεννέα (19) διαφορετικά σημεία και γειτονιές, συνθέτουν το φετινό «μωσαϊκό» της ενότητας του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου, το ταξίδι του οποίου ξεκινά στις 9.30 το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου από το προαύλιο του νέου Δημαρχείου της Πάτρας.

Ο κύκλος των προβολών ανοίγει με την ταινία της Μαροκινής Μαριάμ Τουζανί με τότλο «Οδός Μάλαγα» (Calle Málaga). Πρόκειται για ένα δράμα στο οποίο αποτυπώνεται η σύγκρουση του χθες με το σήμερα μέσα από τη σχέση μάνας - κόρης, όταν η δεύτερη επιχειρεί να πουλήσει το πολυαγαπημένο σπίτι της μητέρας της.

Το περιοδικό Αθηνόραμα είχε γράψει για την ταινία: "Μια γλυκιά και τρυφερή ιστορία με πρωταγωνίστρια την εμβληματική μούσα του Πέδρο Αλμοδόβαρ Κάρμεν Μάουρα, σε έναν ρόλο που σπάει τα στερεότυπα που περιβάλλουν τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας".

H 79χρονη Μαρία Άνχελες αρνούμενη να ξεριζωθεί, ξεκινά έναν αγώνα για να κρατήσει τη ζωή, τις αναμνήσεις και την αξιοπρέπειά της, ανακαλύπτοντας απροσδόκητα ξανά τον έρωτα και την επιθυμία.

Το δέσιμο με τις ρίζες και η διατήρηση της αξιοπρέπειας στην τρίτη ηλικία είναι ορισμένες από τις παραμέτρους της ταινίας, η οποία συγχρόνως αποτελεί μια μορφή ύμνου στην αξιοπρέπεια της τρίτης ηλικίας.

Πρωταγωνιστούν οι: Carmen Maura, Marta Etura, Ahmed Boulane, María Alfonsa Rosso.

Η ταινία θα επαναπροβληθεί στις 9.30 το βράδυ την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 στο χώρο του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Πατρέων (Πλαζ).

Η παρακολούθηση των προβολών είναι δωρεάν.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

O Δάσκαλος που υποσχέθηκε τη Θάλασσα

(The Teacher Who Promised the Sea)

Τρίτη 30/6 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου στις 21:30

Πέμπτη 2/7 Δημοτικό Καταστημα Αγίου Βασιλείου 21:30

Κυριακή 5/7 Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής Προάστειο 21:30

Σκηνοθεσία: Πατρίσια Φοντ

Πρωταγωνιστούν οι: Ενρίκ Αουκουέρ, Λουίζα Γκαβάσα, Λάια Κόστα.

Ξεκινήματα ( BEGYNDELSER)

Τρίτη 7/7 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου στις 21:30

Πέμπτη 9/7 Γηροκομειό, Πλατεία Ιμπράμογλου 21:30

Κυριακή 12/7 Καρυά, Προαύλιος χώρο Αγίας Τριάδας 21:30.

Σκηνοθεσία: Ζανέτε Νόρνταλ

Πρωταγωνιστούν: Τρίνε Ντίρχολμ, Ντέιβιντ Ντέντσικ, Μπιόρκ Στορμ.

Πεσμένα Φύλλα - Fallen Leaves

Τρίτη 14/7 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου στις 21:30

Πέμπτη 16/7 Παραλία Προαστείου στις 21:30

Κυριακή 19/7 Κάτω Καστρίτσι, Παλαιό Δημοτικό Κατάστημα 21:30

Σκηνοθεσία: Άκι Καουρισμάκι

Πρωταγωνιστούν: Άλμα Πόιστι, Γιούσι Βάτανεν, Αλίνα Τομνίκοφ

Αντιγόνη-Antigoni

Τρίτη 21/7 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου στις 21:30

Πέμπτη 23/7 Καμίνια, Δημοτικό Σχολείο 21:30

Κυριακή 26/7 Ροΐτικα, Παιδικές Κατασκηνώσεις 21:30

Σκηνοθεσία: Sophie Deraspe

Πρωταγωνιστούνοι: Nahéma Ricci, Nour Belkhiria, Rawad El-Zein, Rachida Oussaada, Antoine Desrochers, Paul Doucet, Hakim Brahimi.

Κρέας-Meat

Τρίτη 28/7 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 30/7 Άνω Καστρίτσι, Δημ. Σχολείο 21:30

Κυριακή 2/8 Θεατράκι Κρήνης 21:30

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Νάκος

Πρωταγωνιστούν οι: Ακύλλας Καραζήσης, Κώστας Νικούλι, Παύλος Ιορδανόπουλος, Μαρία Καλλιμάνη, Γιώργος Συμεωνίδης, Ναταλία Σουίφτ.

Ζωή σαν Σινεμά- A Magnificent Life

Τρίτη 4/8 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 6/8 Ψαθόπυργος 21:30

Κυριακή 9/8 Τσουκαλαίικα, Πρώην Δημ. Σχολείο στις 21:30.

Σκηνοθεσία: Σιλβέν Σομέ

Με τις φωνές των: Λοράν Λαφίτ, Ζεραλντίν Πελάς, Τιερί Γκαρσιά.

200 Μέτρα- 200 Meters

Τρίτη 25/8 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 27/8 Πλαζ στις 21:30

Κυριακή 30/8 Ελεκίστρα 21:30

Σκηνοθεσία: Αμίν Ναϊφέ

Πρωταγωνιστούν οι: Αλί Σουλιμάν, Άννα Ούντερμπεργκερ, Λάνα Ζράικ.

Familia - Οικογένεια

Τρίτη 1/9 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου 21:30

Πέμπτη 3/9 Πλαζ 21:30

Κυριακή 6/9 Τέρψη, Χώρο Πολιτιστικού Συλλόγου 21:30

Σκηνοθεσία: Παγιάλ Καπάντια

Πρωταγωνιστούν οι: Κάνι Κουσρούτι, Ντίβια Πράμπα, Τσάγια Κάνταμ.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Γειά σου, Φρίντα-Hola Frida

Τετάρτη 8/7 Πλαζ 21:30

Τετάρτη 29/7 Ροΐτικα 21:30

Σκηνοθεσία: Αντρέ Καντί, Καρίν Βεζινά.