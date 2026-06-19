Κορωπί: Δύο αδέλφια χτύπησαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ- Νόμιζαν ότι ήταν απατεώνες

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Κρωπίας συνέλαβαν δύο αδέλφια, τα οποία φέρεται να επιτέθηκαν και να χτύπησαν δύο υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα αδέλφια αρχικά επιτέθηκαν λεκτικά στους εργαζομένους και στη συνέχεια ο ένας από τους δύο χτύπησε με τη λαβή όπλου τον έναν υπάλληλο.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης ταυτοποιήθηκαν οι δύο φερόμενοι ως δράστες και συνελήφθησαν. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και σε κατάστημα που διατηρούν στην Παιανία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα οπλοπολυβόλο, ένα πυροβόλο πιστόλι, δύο αεροβόλα όπλα και 200 μεταλλικά φυσίγγια.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσαν στους αστυνομικούς, επιτέθηκαν στους δύο υπαλλήλους επειδή νόμιζαν ότι ήταν υπάλληλοι-μαϊμού του ΔΕΔΔΗΕ και επιχειρούσαν να τους αποσπάσουν χρήματα.

Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι στο παρελθόν είχαν πέσει θύματα παρόμοιας απάτης, καταβάλλοντας μεγάλο χρηματικό ποσό.

Σε βάρος των δύο αδελφών σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη.