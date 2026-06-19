Βρετανία: Άγριο τέλος για ισοβίτη παιδοκτόνο- Τον σκότωσαν τρεις συγκρατούμενοι του

Τρεις από τους πιο επικίνδυνους κρατούμενους της Βρετανίας δολοφόνησαν μέσα σε λίγα λεπτά τον παιδοκτόνο Kyle Bevan στη φυλακή υψίστης ασφαλείας HMP Wakefield.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Νοεμβρίου του περασμένου έτους και καταγράφηκε ως μία από τις πιο βίαιες επιθέσεις που έχουν συμβεί ποτέ σε βρετανική φυλακή.

Οι δράστες, ο εκτελεστής του υποκόσμου Mark Fellows, γνωστός ως «The Iceman», ο Lee Newell – που είχε σκοτώσει στο παρελθόν άλλον παιδοκτόνο κρατούμενο – και ο καταδικασμένος δολοφόνος David Taylor, εισέβαλαν στο κελί του Bevan και τον μαχαίρωσαν περισσότερες από 25 φορές. Στη συνέχεια, τοποθέτησαν το σώμα του στο κρεβάτι για να φαίνεται ότι κοιμόταν.

Ο Bevan, 33 ετών, εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία της δίχρονης κόρης της συντρόφου του Lola James το 2020 στην Ουαλία. Το κορίτσι είχε υποστεί 101 τραύματα, ανάμεσά τους και ένα θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι, το οποίο οι γιατροί συνέκριναν με τραυματισμό από σύγκρουση αυτοκινήτου.

Η δίκη και οι ποινές

Στο Δικαστήριο του Leeds Crown Court, οι τρεις άνδρες καταδικάστηκαν σε νέες ποινές ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Ο Taylor τιμωρήθηκε επιπλέον για τη δολοφονία της 24χρονης Alisha Apostoloff-Boyarin και την απόπειρα δολοφονίας αστυνομικού.

Ο Taylor, 64 ετών, είχε ομολογήσει τη δολοφονία της Apostoloff-Boyarin, η οποία εξαφανίστηκε το 2022, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει τις συνθήκες του θανάτου ή το σημείο όπου βρίσκεται η σορός της. Σύμφωνα με το δικαστήριο, είχε προσκαλέσει έναν ντετέκτιβ στο HMP Frankland, υποστηρίζοντας ότι διέθετε πληροφορίες για την υπόθεση, όμως τον μαχαίρωσε κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Ο αστυνομικός επέζησε.

Το προφίλ των δραστών

Ο Fellows, 45 ετών, εξέτιε ήδη ποινή ισόβιας κάθειρξης για τις εκτελέσεις των εγκληματιών John Massey και John Kinsella. Ο Newell είχε σκοτώσει στο παρελθόν τον κρατούμενο Subhan Anwar μέσα στο κελί του, ενώ ο Taylor διέθετε μακρύ ποινικό μητρώο με ένοπλες ληστείες και επιθέσεις από τη δεκαετία του 1980.

Η δικαστής Mrs Justice McGowan υπογράμμισε κατά την ανακοίνωση της ποινής ότι οι πράξεις τους στερούνταν κάθε ελαφρυντικού. «Σκοτώσατε μια νέα και ευάλωτη γυναίκα και αρνείστε να αποκαλύψετε πού βρίσκεται το σώμα της, στερώντας από την οικογένειά της τη δυνατότητα να θρηνήσει με αξιοπρέπεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συνθήκες στη φυλακή Wakefield

Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Bevan θεωρούνταν «ευάλωτος» κρατούμενος και σπάνια έβγαινε από το κελί του. Οι δράστες φέρεται να τον στοχοποίησαν λόγω της φύσης των εγκλημάτων του, αλλά και επειδή επιδίωκαν να μεταφερθούν σε άλλη πτέρυγα.

Η φυλακή Wakefield φιλοξενεί μερικούς από τους πιο διαβόητους και κακόφημους εγκληματίες της Βρετανίας, γεγονός που εντείνει τις εντάσεις μεταξύ των κρατουμένων και καθιστά τα περιστατικά βίας συχνότερα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως λιγότερο από έναν μήνα μετά τη δολοφονία του πρώην τραγουδιστή των Lostprophets, Ian Watkins, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο ίδιο σωφρονιστικό ίδρυμα τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Δύο κρατούμενοι έχουν ήδη κατηγορηθεί για τη δολοφονία του.