Άνοιξε η πλατφόρμα των εισιτηρίων για τη συναυλία των Active Member με την Ορχήστρα «Θανάσης Τσιπινάκης»

Μία σύμπραξη με έντονα «φουτουριστικά» στοιχεία, η οποία αποτελεί δείγμα δημιουργικής τόλμης, φιλοξενεί στις 9.30 το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουνίου στο χώρο των παλαιών Δημοτικών Σφαγείων στην Ακτή Δυμαίων, το Διεθνές Φεστιβάλ, όπου οι Active Member θα συναντηθούν επί σκηνής με την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Οι φίλοι της μουσικής θα παρακολουθήσουν μια ανατρεπτική καλλιτεχνική σύμπραξη που φέρνει κοντά δύο μουσικούς κόσμους, την δυναμική της low bap με τον μεσογειακό ήχο των νυκτών εγχόρδων, μέσα από την ενορχηστρωτική προσέγγιση του Φώτη Παπαντωνίου.

Η μουσική διεύθυνση είναι του Αναστάσιου Συμεωνίδη.

Καλλιτεχνική διεύθυνση ορχήστρας: Βάγια Ζεππάτου.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η προμήθεια των εισιτηρίων της ενότητας, ξεκίνησε και γίνεται ήδη ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα ticketservices.gr.

Φυσικά σημεία πώλησης εισιτηρίων:

Δισκοπωλείο Joe Records (Καραϊσκάκη 134, Πάτρα, τηλ. 2610.620.673), Βιβλιοπωλείο «ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ» (Κορίνθου 274, Πάτρα, τηλ. 2610.273.287), Βιβλιοπωλείο «DISCOVER» (Πεζόδρομος Βούρβαχη, Πάτρα τηλ. 2610.624.916).

Οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται ως εξής:

Γενική είσοδος 12.00 €. Άνεργοι, Φοιτητές, άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών 7.00€.