Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21-6-2026

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΝΙΚ.

ΚΑΛΑΜΑ

(ΕΤΩΝ 90)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΣΤΕΛΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΣΠ. ΚΑΛΑΜΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ χήρα ΣΩΚΡΑΤ. ΚΑΡΙΝΟΥ

~•ΕΤΩΝ 76•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026 & ΩΡΑ 5 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ, ΗΛΙΑΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141,

ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας αδελφό & θείο

ΘΕΟΔΩΡΟ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 60

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 20-6-2026 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άρλα Αχαΐας.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αντωνία & Αναστάσιος Νικολάου

Γεώργιος & Χριστίνα Αντωνοπούλου

Βασιλική Αντωνοπούλου

Φωτεινή & Αντώνιος Αντωνακόπουλος

Αγγελική & Ιωάννης Σταυρόπουλος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΑΛΕΞ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 5 μμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΑΝΤΩΝ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 67

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΕΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΗΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΪΛΑ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΪΛΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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