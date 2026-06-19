Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΝΙΚ.
ΚΑΛΑΜΑ
(ΕΤΩΝ 90)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΣΤΕΛΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΣΠ. ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ χήρα ΣΩΚΡΑΤ. ΚΑΡΙΝΟΥ
~•ΕΤΩΝ 76•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026 & ΩΡΑ 5 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ, ΗΛΙΑΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141,
ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένo μας αδελφό & θείο
ΘΕΟΔΩΡΟ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 60
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 20-6-2026 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άρλα Αχαΐας.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αντωνία & Αναστάσιος Νικολάου
Γεώργιος & Χριστίνα Αντωνοπούλου
Βασιλική Αντωνοπούλου
Φωτεινή & Αντώνιος Αντωνακόπουλος
Αγγελική & Ιωάννης Σταυρόπουλος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΑΛΕΞ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 5 μμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΑΝΤΩΝ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 67
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΕΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΪΛΑ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΪΛΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΓΑΘΗ χήρα ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΛΜΟΥΚΗ
ΕΤΩΝ 83
Κηδεύουμε την Κυριακή 21-6-2026 και ώρα 6 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.
Τα παιδιά της: Κωνσταντίνα και Σταύρος Στεφανόπουλος, Αικατερίνη και Άγγελος Κλάψης
Τα εγγόνια της: Παναγιώτα, Αγάθη, Αντωνία
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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