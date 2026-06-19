Πρώτη στην Ευρώπη σε αντιβιοτικά η Ελλάδα- Στην «κόκκινη λίστα» η Αχαΐα

Η Αχαΐα βρίσκεται στις περιοχές με την υψηλότερη κατανάλωση αντιβιοτικών στη χώρα, μαζί με Λευκάδα, Ζάκυνθο, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Κυκλάδες, Κόρινθο και Χανιά, με τιμές που ξεπερνούν τα 130 και αγγίζουν τα 170 κουτιά ανά 1.000 κατοίκους τον μήνα.

Η εικόνα αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει μια ευρύτερη και ανησυχητική πραγματικότητα: η Ελλάδα παραμένει πρώτη στην Ευρώπη σε κατανάλωση αντιβιοτικών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, το 45% των Ελλήνων έχει λάβει αντιβιοτικά τουλάχιστον μία φορά μέσα στο χρόνο — ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, με άμεση συνέπεια τη μικροβιακή αντοχή. Χαρακτηριστικό είναι πως ακόμη και μετά την επιβολή υποχρεωτικής συνταγογράφησης το 2020, η κατανάλωση δεν μειώθηκε. Μάλιστα, μόλις το 9% των συνταγογραφήσεων ακολούθησε τα προβλεπόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα, ενώ το υπόλοιπο 91% αφορούσε παθήσεις για τις οποίες τα αντιβιοτικά δεν ενδείκνυνται.

Πρωταθλητές στη συνταγογράφηση αναδεικνύονται οι Παθολόγοι και οι Γενικοί Οικογενειακοί Ιατροί, με περίπου 35% της συνολικής συνταγογράφησης, ακολουθούμενοι από παιδιάτρους (12,5%), οδοντιάτρους και ειδικευόμενους (7–8% η καθεμία ειδικότητα), ενώ σημαντική συμμετοχή έχουν και ουρολόγοι, γυναικολόγοι και ΩΡΛ με ποσοστά άνω του 5%. Σε όγκο συσκευασιών ανά ασθενή, ξεχωρίζουν οι Ουρολόγοι με πάνω από 800 κουτιά ετησίως.

Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές κατανάλωσης καταγράφονται σε Ευρυτανία και Φωκίδα, με περίπου 70–75 κουτιά ανά 1.000 κατοίκους τον μήνα, ενώ Κομοτηνή, Σέρρες, Κιλκίς και άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας κυμαίνονται στα 80–90 κουτιά.