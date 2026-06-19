Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη- Εξαφανίστηκε και ο ενοικιαστής που θεωρείται ως βασικός ύποπτος

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο Σκοπιανός ένοικος του σπιτιού της, ο άνθρωπος που ουσιαστικά την είδε για τελευταία φορά στις 30 Μαΐου και λίγο πριν η Σταυρούλα εξαφανιστεί, έχει και αυτός εξαφανιστεί. Η εξαφάνισή του έγινε χθες το πρωί και από τότε δεν έχει δώσει σημάδια ζωής.

H Αστυνομία τον θεωρεί ως βασικό ύποπτο αυτής της πολύ σοβαρής υπόθεσης και πλέον οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην αναζήτηση και της Σταυρούλας, αλλά και του Σκοπιανού ένοικού της, με όλα τα σενάρια να είναι πλέον ανοιχτά.

Η «εξαφάνιση» του ανθρώπου που είχε ήδη βρεθεί στον πυρήνα της αστυνομικής έρευνας αναβαθμίζει δραματικά την υπόθεση και δίνει νέα ώθηση στη σκέψη ότι πίσω της κρύβεται εγκληματική ενέργεια.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο, από την οικειοθελή αποχώρηση και την αυτοκτονία μέχρι το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στους ερευνητές, χωρίς ωστόσο να μπορούν ακόμη να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Χρονικό μιας εξαφάνισης

Νοέμβριος 2025 — Χειρουργείο και νέα αρχή

Τον Νοέμβριο του 2025 η Σταυρούλα είχε δημοσιεύσει μήνυμα ζητώντας από φίλους και γνωστούς να προσευχηθούν γι' αυτήν, ενόψει χειρουργικής επέμβασης που επρόκειτο να υποστεί. Οι άνθρωποι που τη γνώριζαν περιγράφουν μια γυναίκα που έχτιζε εκ νέου τη ζωή της μετά δύσκολες περιπέτειες.

Τέλη Μαΐου 2026 — Η τελευταία επίσκεψη

Λίγες ημέρες πριν εξαφανιστεί, η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε επισκεφθεί το πατρικό της σπίτι στο Βαρύπετρο Χανίων. Σύμφωνα με συγγενικά της πρόσωπα, τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις της με την οικογένεια δεν ήταν ιδιαίτερα στενές. Η μητέρα της ανέφερε πως η κόρη της είχε βρει εργασία και είχε νοικιάσει γκαρσονιέρα κοντά στον χώρο εργασίας της.

30 Μαΐου 2026, απόγευμα — Η τελευταία γνωστή μέρα

Η Σταυρούλα επισκέφθηκε το πατρικό της σπίτι στο Βαρύπετρο και στη συνέχεια πλήρωσε έναν εργάτη για δουλειές σε χωράφι της. Κατόπιν πέρασε από το σπίτι του ενοικιαστή της και κατευθύνθηκε προς τη στάση του αστικού λεωφορείου, με σκοπό να επιστρέψει στην πόλη των Χανίων.

Ο εργάτης, ο οποίος εντοπίστηκε ως ένας από τους τελευταίους που της μίλησαν, αποτύπωσε γλαφυρά την εικόνα της: «Μου είπε: "Έλα, μέχρι τις 5:30 είμαι στο σπίτι. Έλα γιατί θα φύγω, μετά θα αργήσεις να πάρεις τα λεφτά". Πήγα, πήρα τα λεφτά. Ήταν μια κοπέλα ήσυχη. Ήθελε να μάθει πώς κλαδεύουν, ήθελε να μάθει τα πάντα.»

Η είσοδος στο σπίτι χωρίς έξοδο

Μετά τη συνάντηση με τον εργάτη, η Σταυρούλα κατευθύνθηκε στο σπίτι που νοικιάζει στον Βορειομακεδόνα ενοικιαστή. Εκείνος υποστήριξε πως έμεινε μόλις 2–3 λεπτά. Υπάρχουν στοιχεία ότι μπήκε στην κατοικία, αλλά δεν υπάρχει καμία καταγραφή ότι βγήκε ποτέ, τουλάχιστον από την κεντρική είσοδο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έκανε ξανά ενδελεχή εξερεύνηση στο εσωτερικό του σπιτιού, χωρίς να βρει κάποιο ίχνος της. Η έρευνα εστίαζε στο αν έφυγε μόνη της, πεζή, από την πίσω πλευρά ή αν κάποιος την παρέλαβε με όχημα.

7 Ιουνίου 2026 — Η αναφορά εξαφάνισης

Ο αδερφός της δήλωσε την εξαφάνιση στις 7 Ιουνίου, πέντε μέρες μετά το εξιτήριό του από νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν κατά το κρίσιμο διάστημα. Το γεγονός αυτό τον αποκλείει από τον κύκλο των υπόπτων.



Ο ενοικιαστής: Το «κλειδί» της υπόθεσης

Το πρόσωπο που βρισκόταν στο επίκεντρο κάθε αστυνομικής έρευνας των τελευταίων ημερών ήταν ο Βορειομακεδόνας ενοικιαστής. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η Σταυρούλα έφτασε στο σπίτι στις 30 Μαΐου, γύρω στις 16:45, κρατώντας δύο τσάντες και βιαζόταν να προλάβει το λεωφορείο των 17:00 για τα Χανιά.

Χθες, ο ενοικιαστής ανέφερε σε αστυνομικούς που έκαναν έρευνα στο σπίτι του πως η τελευταία του συνάντηση με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη έγινε στις 29 και όχι στις 30 Μαΐου. Η αντίφαση αυτή ανατρέπει τα δεδομένα: αν αποδειχθεί πως πράγματι η Σταυρούλα εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου, οι Αρχές είναι πιθανό να αναζητούσαν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για λάθος ημερομηνία.

Αστυνομικοί έκαναν χθες το απόγευμα της Τετάρτης έρευνα στο σπίτι του ενοικιαστή και παρέμειναν μέχρι τα ξημερώματα.

Ο ενοικιαστής αρνείται τριβές με τη Σταυρούλα, αλλά επιβεβαιώνει έναν καυγά μεταξύ της και του αδερφού της πριν εξαφανιστεί.