13χρονος θύμα εκβιασμού: «Του έλεγαν ότι θα πάθουμε κακό»

Η υπόθεση του εκβιασμού ενός 13χρονου από συμμορία ανηλίκων, με εγκέφαλο έναν 34χρονο, απασχόλησε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Η συμμορία φέρεται να απέσπασε από τον 13χρονο, γιό ενός επιχειρηματία της πόλης, συνολικά 370.000 ευρώ… για να μην τον καταδώσει για διακίνηση και κατοχή βεγγαλικών «και οδηγηθεί στην φυλακή».

Ο 34χρονος που παραπέμφθηκε σε δίκη σήμερα, μέσω του δικηγόρου του αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε πως δεν υφίσταται συμμορία. Διαφορετική άποψη είχε το δικαστήριο που έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση και αποφάσισε να την παραπέμψει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας και επέβαλε περιοριστικούς όρους στον κατηγορούμενο, μεταξύ των οποίων και απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με τον ανήλικο.

Τι υποστήριξαν οι μάρτυρες

«Θεωρώ ότι πρέπει να κληθούν 2 ανήλικοι μάρτυρες που γνωρίζουν τον παθόντα, που γνωρίζουν στη καθημερινότητα του και θα φωτίσουν το δικαστήριο γιατί κάνουν παρέα στο ίδιο πάρκο του Αγίου Νεκταρίου στον Ξηρόκαμπο. Πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε τέτοια υπόθεση, ένας 13χρονος να διακινήσει τέτοια χρήματα μέσα σε τόσες μέρες και θα υποβάλλουμε μήνυση στην οικογένεια του 13χρονου για να μας πει που βρέθηκαν 400.000 ευρώ σε 50 ημέρες , μέσα σε ένα σπίτι”, είπε ο δικηγόρος του 34χρονου.

Η μητέρα του 13χρονου, σύμφωνα με τα gegonota.news κατέθεσε πως έχει με τον σύζυγό της ακόμα 2 παιδιά και η οικογένεια διαχειρίζεται 10 επιχειρήσεις κερδοφόρες, με αποτέλεσμα να διακινεί μεγάλα ποσά και κάποια φυλάσσονται και στο σπίτι. «Εμείς στο σπίτι έχουμε κάποια χρήματα από εισπράξεις και τα καταθέτουμε μετά στην τράπεζα για να πληρώσουμε υποχρεώσεις. Στα μέσα Μαϊου ο σύζυγός μου ζήτησε τα χρήματα για να πάει να τα καταθέσει και εγώ τα είχα μετρήσει, αλλά έλειπαν 70.000 ευρώ. Τον ρώτησα αν τα έχει πάρει, μου είπε όχι. Δεν σκεφτήκαμε ότι μπορεί να έγινε κάτι άλλο, ούτε παραβίαση έγινε στο σπίτι, ούτε έχει ξανασυμβεί να λείπει χρηματικό ποσό. Θωρήσαμε ότι μπορεί να τα έβαλε στη τράπεζα και να μην το θυμάται.

Την Τετάρτη, μου ξαναζητάει τα χρήματα και δεν υπήρχε ούτε ευρώ. Ξυπνάμε τα παιδιά, τα ρωτάμε τι έγινε, δεν είχαμε σημάδια διάρρηξης στο σπίτι. Τα παιδιά μας δεν είχαν ποτέ πρόβλημα για να υποψιαστούμε κάτι και πήγαμε στην αστυνομία. Ανακαλύψαμε τελικά ότι τα έχει πάρει ο γιος μας ο μικρός, τα είχε δώσει στον κατηγορούμενο και το είπε ο μικρός στην αστυνομία στην κατάθεση του.

Στο σημείο όπου ήταν τα χρήματα, υπήρχε κλειστή πόρτα και δεν την είχαμε ανοίξει καθόλου, γι’αυτό δεν ήξερα ότι αφαιρούνταν χρήματα από εκεί. Αφού τα πήρε ο γιος μας, μας ενημέρωσαν οι αστυνομικοί ότι τα έδινε στον κατηγορούμενο γιατί τον εκβίαζε και δεν γνώριζα αν ο γιος μου έκανε παρέα μαζί του.

Τα λεφτά ήταν στο σπίτι γιατί αυτό το διάστημα από 1η Ιουνίου. επειδή δεν είχαμε προσωπικό στα μαγαζιά δούλευα και εγώ από πρωί μέχρι το βράδυ και δεν προλάβαμε να πάμε στην τράπεζα να τα καταθέσουμε. Πάντα υπάρχουν χρήματα στο σπίτι για κάποια άμεση ανάγκη αλλά όχι τέτοια ποσά», κατέθεσε η μητέρα.

Το θυμα κατέθεσε στην αστυνομία ότι ο 34χρονος απειλούσε τον ίδιο και την οικογένειά του και του έλεγε ότι αν δεν δώσει τα λεφτά θα κάνει κακο και στους γονείς του. “Το παιδί, είναι ανήλικο , φοβήθηκε από τις απειλές”, κατέθεσε η μητέρα.