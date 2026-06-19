Νέες εξελίξεις στα Βορίζια: Πέντε Καργάκηδες λογοδοτούν για την έκρηξη στην οικία Φραγκιαδάκη

Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση των Βοριζίων καθώς καλούνται σε συμπληρωματική απολογία – σήμερα αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα – πέντε συνολικά άτομα από την οικογένεια Καργάκη ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση τοποθέτησης βόμβας που εξερράγη στην οικία μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Ως ηθικοί αυτουργοί για την έκρηξη φέρονται οι τρεις, που ήταν ήδη προφυλακισμένοι στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, για υπόθεση ζωοκλοπών, δηλαδή πρόκειται για τον αδελφό του Φανούρη Καργάκη, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του. Και οι τρεις οδηγήθηκαν περίπου στις 12.00 το μεσημέρι στα Δικαστήρια Ηρακλείου από την πλαϊνή είσοδο. Και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, 26 Ιουνίου.

Τους τρεις άνδρες είχε επισκεφθεί στις φυλακές Αλικαρνασσού, στις 31 Οκτωβρίου 2025, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του μακελειού, λίγες ώρες πριν την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Δύο ως φυσικοί αυτουργοί

Επίσης στους δύο Καργάκηδες που προφυλακίστηκαν ως εμπλεκόμενοι στην αιματοχυσία της πρώτης Νοεμβρίου του περασμένου έτους, φέρεται να αποδίδεται εμπλοκή τους στο κομμάτι της κατασκευής του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού. Πρόκειται για τον 49χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 44χρονο ξάδερφο του. Οι συγκεκριμένοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου την Τετάρτη, 24 Ιουνίου.

Να σημειωθεί, ότι για την υπόθεση της έκρηξης τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκε και ο δεύτερος ανιψιός του νεκρού που φέρεται, ότι τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι. Ο 24 ετών που αρνήθηκε την σε βάρος του κατηγορία είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.