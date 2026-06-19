Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: To dna στα νύχια της 54χρονης, το μυστήριο με τα ίχνη πυρίτιδας και τα νέα δεδομένα στην υπόθεση

Σε ένα πρωτόγνωρο θρίλερ με πολλές ανατροπές εξελίσσεται πλέον το στυγερό έγκλημα στο Λόγγο του Αιγίου.

Αν και οι αστυνομικοί είναι πεπεισμένοι ότι ο 65χρονος Ιταλός κρύβεται πίσω από τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της, ωστόσο λείπουν αρκετά κομμάτια από το παζλ που θα συνθέσουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.



Έχουν περάσει δώδεκα ημέρες από τη στιγμή που η 54χρονη Μαρία κι ο γιος της Ολύμπιος άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα στη μονοκατοικία που διέμεναν στο παραθαλάσσιο χωριό του Αιγίου σε μια διπλή δολοφονία που σόκαρε το πανελλήνιο.

Η γυναίκα είχε δεχτεί περισσότερες από 20 μαχαιριές, ενώ ο 26χρονος άλλες πέντε κι έναν πυροβολισμό στο κεφάλι από φλόμπερ.

Όταν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ μπήκαν λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της 9ης Ιουνίου στο σπίτι, κοντά στα δύο πτώματα βρίσκονταν ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος δήλωνε ότι δεν ήξερε τι είχε συμβεί κι ότι δεν είχε καμία ανάμειξη με το έγκλημα. Ακόμα κι απέναντι στον ανακριτή υποστήριξε της αθωότητα του, ωστόσο αποφασίστηκε η προφυλάκιση του με την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Τα «καθαρά» αποτελέσματα

Στις 11 Ιουνίου από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα που είχαν να κάνουν με τα δείγματα που είχαν παρθεί από το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Σε αυτό δεν εντοπίστηκαν δακτυλικά αποτυπώματα του φερόμενου ως δράστη, ενώ ματωμένο αποτύπωμα που βρέθηκε σε ένα λάπτοπ ανήκε στην άτυχη γυναίκα.



Πέρασαν άλλες επτά ημέρες και χθες στάλθηκε στις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ η δεύτερη παρτίδα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων. Σε αυτά δεν καταγράφεται ίχνη πυρίτιδας στα χέρια και στα ρούχα του 65χρονου, δεν υπήρχαν αποτυπώματα του στο φλόμπερ, δεν ανιχνεύθηκε αίμα στα ρούχα του, ενώ δεν υπάρχει dna της άτυχης γυναίκας στα νύχια του αλλά ούτε και γενετικό υλικό του φερόμενου δράστη στα νύχια της Μαρίας.



Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν πλέον μια σειρά επιχειρημάτων πάνω στα οποία θα στηθεί η υπερασπιστική τακτική που θα ακολουθήσει τόσο ίδιος όσο και δικηγόροι του προκειμένου να αποδημήσουν τις κατηγορίες της διπλής δολοφονίας.

Οι ισχυρισμοί θα έχουν να κάνουν με την έλλειψη επιστημονικών δεδομένων που να τον συσχετίζουν με το έγκλημα. Ότι δηλαδή δεν ήταν αυτός που χρησιμοποίησε το μαχαίρι και το όπλο, ενώ θα αντικρούσει τις καταγραφές περί αμυντικών τραυμάτων της 54χρονης με το γεγονός ότι δεν υπήρξε πάλη μεταξύ τους. Κι αυτό γιατί δεν βρέθηκε γενετικό υλικό του στα νύχια της Μαρίας και το αντίστροφο.

Η πυρίτιδα, η «απολύμανση» και το… στήσιμο

Φυσικά από την άλλη πλευρά οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση είναι σίγουροι ότι πίσω από το στυγερό έγκλημα βρίσκεται ο 65χρονος.

Υποστηρίζουν ότι μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο Ιταλός απολύμανε το σπίτι με χλωρίνη και τον εαυτό του με οινόπνευμα, με σκοπό να καθαρίσει στοιχεία που θα τον ενοχοποιούσαν.

Για τον λόγο αυτό άργησε να ενημερώσει τις αστυνομικές Αρχές, ενώ οι άνδρες της Ασφάλειας Αχαίας όταν μπήκαν μέσα στο σπίτι διαπίστωσαν μια έντονη μυρωδιά από αλκοόλ.

Μάλιστα, στο σπίτι δεν βρέθηκε η σφουγγαρίστρα και ο κουβάς, ενώ δεν ξέρουν ακόμα εάν τα ρούχα με τον οποία συνελήφθη ήταν που φορούσε κατά τη διάρκεια της δολοφονίας ή άλλαξε.

Όσον αφορά τώρα την απουσία πυρίτιδας, αυτό σύμφωνα με τους ειδικούς οφείλεται στο γεγονός ότι το όπλο που χρησιμοποίησε ο 65χρονος ήταν ένα φλόμπερ.

Τέτοιου είδους όπλα στην πλειοψηφία τους βασίζονται σε άκαπνη πυρίτιδα και δε αφήνουν ευδιάκριτα ίχνη υπολειμμάτων βαρίου κι αντιμονίου στα χέρια ή στα ρούχα κατά τη βολή.

Σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές αρχές ο φερόμενος δράστης δεν αποκλείεται αφού πυροβόλησε τον 26χρονο με το φλόμπερ στη συνέχεια να έσβησε τα αποτυπώματα του και στην συνέχεια να το τοποθέτησε στα χέρια της 54χρονης προκειμένου να τα κατευθύνει τις έρευνες στο ενδεχόμενο της αλληλοεξόντωσης μητέρας και γιου. Και τέλος όπως επισημαίνουν είναι πολύ δύσκολό η 54χρονη να αυτοκτόνησε με 20 και πλέον μαχαιριές.

Το dna του Ολύμπιου

Ωστόσο ένα άλλο σημείο που κινεί ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στα νύχια της 54χρονης εντοπίστηκε dna του νεκρού γιου της, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η δικηγόρος του 65χρονου. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολύμπιος και η μητέρα του τσακώθηκαν, ωστόσο δεν αποδεικνύει προς το παρόν το συγκεκριμένο στοιχείο τη συμπλοκή του φερόμενου δράστη με την άτυχη γυναίκα.



«Έχει βγει αυτή τη στιγμή η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη βιολογικών υλικών και προκύπτουν τα εξής: Όσον αφορά τα ευρήματα, τον έλεγχο για αίμα στα ρούχα και στο εσώρουχο του εντολέα μου, δεν έχει βρεθεί αίμα. Όσον αφορά τα δείγματα DNA στα νύχια του, δεν έχει βρεθεί DNA άλλου ατόμου. Όσον αφορά το DNA της Μαρίας, έχει βρεθεί και άλλο DNA που είναι του παιδιού, το DNA στο δείγμα ταυτίζεται με το γενετικό υλικό της Μαρίας και προσδιορίζεται ένας κοινός τύπος που ταυτίζεται με του Ολύμπιου», λέει στο newsit.gr η δικηγόρος του Ιταλού Μαρία Ιατροπούλου και συνεχίζοντας υποστηρίζει:

«Μέσα στην έκθεση δεν αναφέρει κάτι σχετικά με το όπλο και δεν μας απαντάει στο θέμα πυρίτιδας, δεν έχει βρεθεί κανένα αποτύπωμα, ούτε γενετικό υλικό του ανθρώπου. Ήδη υπάρχουν και δύο καταθέσεις μέσα καινούργιες, και πιστεύω ότι θα ‘ρθει κι άλλη μία, από τι ακούμε. Δηλαδή θα επανεξεταστεί ο μάρτυρας που μπήκε στο σπίτι. Αναμένουμε αποτελέσματα και από άλλες υπηρεσίες. Έχει μπει το Ανθρωποκτονιών μέσα, δεν έχουμε στοιχεία από εκεί».

Συνεχίζοντας η δικηγόρος του 65χρονου άνδρα που έχει προφυλακιστεί για τη διπλή δολοφονία στο Λόγγο του Αιγίου αναφέρει ότι ακόμα οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τονίζει ότι θα οριστεί κι από τη δική τους πλευρά πραγματογνώμονας ο οποίος εξετάσει όλα τα δεδομένα.

«Δεν έχουν ανοίξει τα τηλέφωνα, στα ιατρικά αρχεία και δεν έχουν ανοίξει κι οι υπολογιστές. Περιμένουν να επιβεβαιωθούν συνομιλίες, τηλέφωνα κτλ. Το αίτημα αποφυλάκισης είναι λίγο νωρίς για να γίνει, γιατί αν δεν έχουμε πλήρη εικόνα δεν θα γίνει δεκτό, οπότε δεν έχει νόημα να το κάνουμε» λέει η δικηγόρος.

«Ενδεχομένως να γίνει κάποιο αίτημα αντικατάστασης των όρων σε αυτή τη φάση. Αλλά πρώτα θα ‘χουν μπει κι άλλα στοιχεία μέσα στη δικογραφία. Το αίτημα αντικατάστασης δεν έχει χρόνο, Το δεκαήμερο είναι για την προσφυγή, για την προσωρινή κράτηση, για να την προσβάλλουμε. Δεν έχουμε καταλήξει τι θα κάνουμε, γιατί δεν έχει ορκιστεί ακόμα και ο πραγματογνώμονας, σήμερα θα ορκιστεί ο δικός μας, ο τεχνικός σύμβουλος», καταλήγει.