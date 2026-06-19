Στο επίκεντρο η ισότητα των φύλων στη συνάντηση Φωκίωνα Ζαΐμη και Αμαλίας Βούλγαρη

Για την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων, την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και την ενδυνάμωση των γυναικών συζήτησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης με την Πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων (ΠΕΠΙΣ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αμαλία Βούλγαρη.

Στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων στοχεύει το πρόγραμμα «Women on Board» στο οποίο είναι εταίρος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG EUROPE, αναπτύσσοντας στρατηγικές με σκοπό τη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος και στην ενδυνάμωση της εκπροσώπησης των γυναικών στη γαλάζια οικονομία.

«Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στους τομείς της γαλάζιας οικονομίας δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ισότητας, αλλά και αναπτυξιακή αναγκαιότητα. Η αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων μπορεί να συμβάλουν ουσιαστικά στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της κοινωνίας», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων (ΠΕΠΙΣ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αμαλία Βούλγαρη τόνισε: «Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τα λιμάνια της Πάτρας, του Πλατυγιαλίου στον Αστακό και του Μεσολογγίου στην Αιτωλοακαρνανία, του Κατακόλου στον Πύργο, τις λίμνες, το θαλάσσιο τουρισμό μπορούν να δημιουργηθούν νέοι δρόμοι απασχόλησης με αυξημένη εκπροσώπηση των γυναικών. Μέσα από μια στοχευμένη εκπαίδευση και πολιτικές συμπερίληψης που προωθούνται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη μιας αποτελεσματικής γαλάζιας οικονομίας».

Έμφαση έδωσαν τόσο ο κ. Ζαΐμης όσο και η κ. Βούλγαρη στις γυναικοκτονίες, που προκαλούν αίσθηση και προβληματίζουν. «Kάθε περιστατικό έμφυλης βίας αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδεχθές έγκλημα και υπενθυμίζει την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, πρόληψη και ευαισθητοποίηση. Τα πολλά περιστατικά γυναικοκτονιών, όχι μόνο μας προκαλούν αποτροπιασμό και θυμό, αλλά «χτυπούν» καμπανάκια για την αντιμετώπιση του απάνθρωπου αυτού φαινομένου. Αυτό προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των φορέων, της Πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των κοινωνικών συλλογικοτήτων, ώστε να δημιουργήσουμε, όλοι μαζί, ένα περιβάλλον ισότητας και σεβασμού για κάθε γυναίκα», είπε ο κ. Ζαΐμης.

Από την πλευρά της η κ. Βούλγαρη τόνισε την ανάγκη για σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Γυναικοκτονιών, αλλά και Περιφερειακών ώστε να συλλεχθούν στοιχεία, να μελετηθούν περιστατικά και να υποβάλλονται προτάσεις προς την Πολιτεία. Στο πλαίσιο παρεμβάσεων που θεωρούνται απαραίτητες, πρόσθεσε: “Πρέπει να υπάρξει υποχρεωτική εκπαίδευση των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών με στόχο την αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας” και κατέληξε: “Ωστόσο, εκτός από τις υποχρεώσεις της Πολιτείας,η πιο ουσιαστική αλλαγή ξεκινά από το σπίτι, από τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τι λέμε στις κόρες μας και τι επιτρέπουμε στους γιους μας”.