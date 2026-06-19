Τραμπ για Μελόνι: «Με ικέτευε για μια φωτογραφία, τη λυπήθηκα»

Η υποτιμητική ατάκα για τη συνάντησή τους στη G7

Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι άκρως υποτιμητικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στην εκπομπή «L’Aria che tira» του ιταλικού δικτύου La7, ο Τραμπ ισχυρίστηκε με ειρωνικό ύφος ότι η Μελόνι τον «ικέτευε» για μια φωτογραφία κατά τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Trump a La7: "Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. Mi ha fatto pena" <a href="https://x.com/hashtag/lariachetira?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#lariachetira</a> <a href="https://t.co/oD05fUMdWB">pic.twitter.com/oD05fUMdWB</a></p>— Il Grande Flagello (@grande_flagello) <a href="https://x.com/grande_flagello/status/2067904962638541012?ref_src=twsrc%5Etfw">June 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Τη λυπύθηκα»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός Πρόεδρος έστρεψε αμέσως τη συζήτηση προς το πρόσωπο της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. «Πώς πάει η πρωθυπουργός σας; Πώς είναι;», ρώτησε τον δημοσιογράφο, ο οποίος με τη σειρά του ζήτησε από τον Τραμπ να σχολιάσει τη συνομιλία που είχε με τη Μελόνι στο περιθώριο της Συνόδου. «Τι είπε όταν με συνάντησε;», ρώτησε ο Τραμπ.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">Meloni regaña a Donald Trump en la cumbre del G7. <a href="https://t.co/MI0wiTmBej">pic.twitter.com/MI0wiTmBej</a></p>— Palo Justo (@PaloJusto) <a href="https://x.com/PaloJusto/status/2067362233621864656?ref_src=twsrc%5Etfw">June 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Προφανώς είναι χαρούμενη που της μίλησα! Δεν ήμουν υποχρεωμένος να της μιλήσω! Δεν ξέρω τι να πω!», πρόσθεσε απαντώντας στον δημοσιογράφο που επέμενε να μάθει λεπτομέρειες για τη συνάντηση. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε στον εξής ισχυρισμό: «Με ικέτευε να βγάλω μια φωτογραφία μαζί της! Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα τη βγάζαμε, αλλά τη λυπήθηκα!».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Trump and Meloni @ G7 in France <a href="https://x.com/SkyTG24?ref_src=twsrc%5Etfw">@SkyTG24</a> <a href="https://t.co/qPLsFLuTh9">pic.twitter.com/qPLsFLuTh9</a></p>— Marco Di Fonzo (@marcodifonzo) <a href="https://x.com/marcodifonzo/status/2067299860533977371?ref_src=twsrc%5Etfw">June 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Επιστρέφοντας στα ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας, ο Τραμπ άσκησε επίσης δριμεία κριτική στην Ευρώπη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και των ενεργειακών εφοδιασμών. Οι εκτιμήσεις της Μελόνι

Οι ισχυρισμοί αυτοί του Αμερικανού Προέδρου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το κλίμα που είχε περιγράψει η ίδια η Τζόρτζια Μελόνι μετά τη Σύνοδο στο Εβιάν, όπου η ίδια είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι σχέσεις της με τον Τραμπ παρέμεναν σταθερές. «Βρήκα τη σχέση αμετάβλητη», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. «Δεν υπήρξαν αλληλοκατηγορίες, ούτε συζητήσαμε για το τι συνέβη: έχουμε αρκετά ισχυρούς χαρακτήρες, υπερασπιζόμαστε και οι δύο το εθνικό συμφέρον με αποφασιστικότητα, δεν υπάρχει λόγος να δίνουμε διευκρινίσεις όταν διαφωνούμε. Συζητήσαμε για το τι μπορεί να γίνει τους επόμενους μήνες». Ο μορφασμός που έγινε viral

Η ατμόσφαιρα ανάμεσα στους δύο ηγέτες είχε ήδη βρεθεί στο μικροσκόπιο κατά τη διάρκεια της Συνόδου στη Γαλλία. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν οι κάμερες κατέγραψαν την αντίδρασή της τη στιγμή που ο Τραμπ παραπονιόταν ότι του έδωσαν «την πιο χαμηλή καρέκλα στο δωμάτιο».

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="tr" dir="ltr">Tam komedi. G7 toplantısında Trump, "benim koltuğum neden alçak, fotoğraflarda iyi çıkmam" krizi çıkarıyor. Kanada Başbakanı Carney koltuğunu Trump'a verince sorun çözülüyor. Aklıma von der Leyen'in Türkiye'de çıkardığı koltuk krizi geldi. OpenAI CEO’su Sam Altman'ın Trump… <a href="https://t.co/C2RYsZz5FN">pic.twitter.com/C2RYsZz5FN</a></p>— Öznur Küçüker Sirene (@SireneOznur) <a href="https://x.com/SireneOznur/status/2067554849864966458?ref_src=twsrc%5Etfw">June 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>