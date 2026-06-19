Ροζαλία και Λόλι Μπαχία, το πιο cool & stylish ζευγάρι των ημερών

Αστραψαν τα φλας στην καρδιά της Νέας Υόρκης για το ζευγάρι Ροζαλία και Λόλι Μπαχία.

Και οι δυο παρέμειναν πιστές στην statement προσωπική τους αισθητική περπατώντας χεράκι- χεράκι. Τα fashion περιοδικά ενθουσιάστηκαν αυτόματα.

Η 33χρονη super star από τη Βαρκελώνη έχει υιοθετήσει το ballet style που λανσάρει και επί σκηνής. Οι εμφανίσεις της στο πλαίσιο της πολύκροτης και πολυσυζητημένης Lux tour στο Madison Square Garden έγιναν αυτόματα sold out. Bγήκε λοιπόν βόλτα με την αγαπημένη της με κοριτσίστικο, λευκό mini dress Stella Mc Cartney που κατέληγε σε tutu από τούλι, καθώς και με drop waist δημιουργία με φουστίτσα μπαλέτου δια χειρός Yasmina.