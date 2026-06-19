Ροζαλία και Λόλι Μπαχία, το πιο cool & stylish ζευγάρι των ημερών

Η Ισπανίδα performer και το Γαλλοαλγερινό μοντέλο με κόντρα looks στη Νέα Υόρκη
Αστραψαν τα φλας στην καρδιά της Νέας Υόρκης για το ζευγάρι Ροζαλία και Λόλι Μπαχία.
Και οι δυο παρέμειναν πιστές στην statement προσωπική τους αισθητική περπατώντας χεράκι- χεράκι. Τα fashion περιοδικά ενθουσιάστηκαν αυτόματα.
Η 33χρονη super star από τη Βαρκελώνη έχει υιοθετήσει το ballet style που λανσάρει και επί σκηνής. Οι εμφανίσεις της στο πλαίσιο της πολύκροτης και πολυσυζητημένης Lux tour στο Madison Square Garden έγιναν αυτόματα sold out. Bγήκε λοιπόν βόλτα με την αγαπημένη της με κοριτσίστικο, λευκό mini dress Stella Mc Cartney που κατέληγε σε tutu από τούλι, καθώς και με drop waist δημιουργία με φουστίτσα μπαλέτου δια χειρός Yasmina.
Σε αντίθετη κατεύθυνση, η 23χρονη Λόλι κυκλοφόρησε με φαρδύ τζιν και γκρι φούτερ, επιμένοντας στο ανδρόγυνο ύφος που αγαπάει. Γεννημένη στη Λυών με αλγερινή καταγωγή, έκανε το ντεμπούτο της στο Louis Vuitton catwalk το 2020 και έκτοτε θεωρείται το νέο «it girl» της μόδας. Εμφανίζεται στην αφρόκρεμα των shows όπως Chanel και Dior και στις μεγαλύτερες καμπάνιες όπως π.χ της Yves Saint Laurent Beauty. Η Vogue έχει κάνει ειδικά δημοσιεύματα για την προσωπικότητα που αποπνέει το ντύσιμό της.
H Λόλι στο Met Gala
Στην πασαρέλα του οίκου Chanel
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