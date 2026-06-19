Το Ιράν ζητά εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα τερματιστούν

Το Ιράν έχει ζητήσει εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα σταματήσουν πριν επανεκκινήσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, δήλωσε στο CNN διπλωμάτης που έχει γνώση της υπόθεσης.

«Οι Ιρανοί έχουν ζητήσει εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα τερματιστούν, όπως προβλέπεται στη συμφωνία που έχει υπογραφεί», ανέφερε ο διπλωμάτης, προσθέτοντας ότι «οι διαμεσολαβητές εργάζονται επί του παρόντος για την επίλυση του ζητήματος».

Η πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες ως πλέον «προσωρινά αναβληθείσες μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο», χωρίς να διευκρινίσει πότε αναμένεται να επανεκκινήσουν οι διαμεσολαβητές τις διαδικασίες.

Οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή (19/06), μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ στην Ελβετία, δεν θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση έγινε μετά τη δήλωση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του για συνάντηση με Ιρανούς διαπραγματευτές στην Ελβετία σήμερα, με σκοπό την έναρξη συνομιλιών για την εφαρμογή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

Το προσωπικό του Τζ. Ντ. Βανς βρισκόταν στην αεροπορική βάση έτοιμο να πετάξει για τη σύνοδο κορυφής στο Μπούργκενστοκ, προτού το ταξίδι ακυρωθεί ξαφνικά.

Ακύρωσε το ταξίδι του ο Βανς

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δεν θα αναχωρήσει τελικά για την Ελβετία ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (σ.σ. τοπική ώρα· ως τις 07:00 ώρα Ελλάδας) για να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις, που έχουν σκοπό να υπογραφεί οριστική συμφωνία με το Ιράν, μετά την υπογραφή της διμερούς καταρχήν συμφωνίας-πλαισίου από τους προέδρους των δυο κρατών.

“Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί”, πάντως “η αμερικανική αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία”.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες “αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ούτε προβλέψιμες” και “προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει απόψε”, κατά την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

O Γαλιμπάφ θέτει ως προϋπόθεση για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ τον σεβασμό στις “κόκκινες γραμμές”

Ο επικεφαλής της ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επέμεινε σήμερα στην ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι «κόκκινες γραμμές» του Ιράν κατά τις μελλοντικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Όπως τους έχουμε δείξει καθ’όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν, εμμένουμε σθεναρά στον σεβασμό των όρων και των κόκκινων γραμμών που έχουν οριστεί, και στην υπεράσπιση των συμφερόντων του ιρανικού έθνους», σημείωσε ο Γαλιμπάφ, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Αν ο εχθρός φανεί υπερβολικός» στα αιτήματά του, «έχουμε αποδείξει ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποδώσουμε και ότι δεν θα διστάσουμε να δώσουμε μια δριμεία απάντηση», πρόσθεσε.

“Να καεί όλος ο Λίβανος”

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι «ο αντισυνταγματάρχης Ντορ Γκεντάλια Μπεν Σιμόν έπεσε στη μάχη» στον νότιο Λίβανο μαζί με «τρεις άλλους στρατιώτες» των οποίων τα ονόματα θα δημοσιευτούν αργότερα.

«Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», αντέδρασε άμεσα ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, προσωπικότητα της ακροδεξιάς και πολιτικός σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Με όλον τον σεβασμό προς τους Αμερικάνους, το Ισραήλ πρέπει να δηλώσει ξεκάθαρα σε όλο τον κόσμο ότι το αίμα των γιων μας και η ασφάλεια των πολιτών μας δεν ξεπουλιούνται. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του.

Το Ισραήλ διευκρίνισε ότι διεξάγει νέα πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, αφού η σιιτική οργάνωση δήλωσε ότι κατέστρεψε με κατευθυνόμενους πυραύλους τρία ισραηλινά άρματα μάχης Merkava στη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ μαχητών της και μιας μονάδας του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή της σήμερα τα ξημερώματα η φιλοϊρανική οργάνωση επεσήμανε επίσης ότι μαχητές της στοχοθέτησαν τις ισραηλινές δυνάμεις κοντά στους λόφους του Άλι Τάχερ, πάνω από τη Ναμπάτιε, με «ρουκέτες και πυρά του πυροβολικού».

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

Η κλιμάκωση σημειώνεται μία ημέρα αφού το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη, που δείχνει μια ευρύτερη ζώνη ελέγχου στον νότιο Λίβανο και πρόσθεσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα και πέραν αυτής.

Παράλληλα χθες ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ διεξάγει «επίμονες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ με στόχο τη διατήρηση των στρατευμάτων του σε μια περιοχή σε βάθος έως και 10 χιλιόμετρα εντός του νότιου Λιβάνου.