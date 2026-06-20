Λαγοκέφαλοι: «Το πρόβλημα αφορά τους ψαράδες, όχι τους λουόμενους»

Ανησυχία έχει προκαλέσει η εμφάνιση λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.

Όπως εξήγησε μιλώντας στο MEGA το πρωί της Παρασκευής η Αναστασία Μήλιου, διευθύντρια Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ», υπάρχει παραπληροφόρηση γύρω από την παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, ενώ τόνισε ότι κανένα ψάρι δεν επιτίθεται σε άνθρωπο εκτός αν η συμπεριφορά του έχει αλλοιωθεί, αναφέροντας περιπτώσεις όπου ο λαγοκέφαλος ταΐζεται ή χαϊδεύεται από ανθρώπους, οδηγώντας σε ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις. Όπως ανέφερε σπάνια συναντούμε λαγοκέφαλο σε ρηχά νερά.

«Το πρόβλημα των λαγοκέφαλων είναι για τους ψαράδες. Σε μια χώρα που δεν διαχειριζόμαστε την αλιεία, που ψαρεύουμε εντατικά τα είδη που θα τρώγαν τους λαγοκέφαλους και δεν έχουμε φυσικούς μηχανισμούς ούτως ή άλλως, το βασικό πρόβλημα έχει να κάνει με την αλιεία και με τις θάλασσές μας. Για τους λουόμενους θεωρώ ότι είναι μια τεράστια υπερβολή. Στο 99,5% της ελληνικής ακτογραμμής δεν έχουμε πρόβλημα», είπε.

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού για τους λαγοκέφαλους. Την προηγούμενη βδομάδα μιλούσαμε για τους καρχαρίες, για τις μέδουσες και για τις ανεμώνες. Ο κόσμος έχει πανικοβληθεί χωρίς να υπάρχει λόγος. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό για την αλιεία, για τη θάλασσα και τη θαλάσσια ζωή», τόνισε χαρακτηριστικά.