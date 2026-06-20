Ακαθάριστα οικόπεδα: Εκπνέει η προθεσμία την προσεχή Δευτέρα – Τα πρόστιμα

Μέχρι την προσεχή Δευτέρα, 22 Ιουνίου, έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες να καθαρίσουν τα οικόπεδα που έχουν στην κατοχή τους ή τα εκμεταλλεύονται, μετά την ολιγοήμερη παράταση που δόθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στη συνέχεια, ο καθαρισμός του οικοπέδου θα πρέπει να δηλωθεί από τους υπόχρεους στην πλατφόρμα του gov.gr «Ακαθάριστα Οικόπεδα». Φέτος, η υποχρέωση επεκτείνεται και σε μισθωτές, χρήστες και επικαρπωτές των οικοπέδων, καθιστώντας το πλαίσιο σαφώς πιο αυστηρό και απαιτητικό.

Το μέτρο για τα ακαθάριστα οικόπεδα αφορά σε χώρους που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο αλλά και σε εκτάσεις εντός ακτίνας 100 μέτρων από αυτά τα όρια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με ενημέρωση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

Ακαθάριστα Οικόπεδα: Τα πρόστιμα

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται:

α) πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ εάν δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού,

β) πρόστιμο εκατό (100) ευρώ εάν έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής δήλωσης, όπως λόγω αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλικίας, αναπηρίας ή λόγου ανωτέρας βίας, που καθορίζεται με την κοινή απόφαση, η δήλωση υποβάλλεται με φυσικό τρόπο στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην κατά τόπον αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και αποστέλλονται με επιμέλειά τους στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Π.Σ.

Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον Δήμο:

α) πρόστιμο ύψους 1,00 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ κα και μέγιστο ποσό τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και

β) η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών, εφόσον ο Δήμος προβεί σε καθαρισμό του χώρου.