Δημογλίδου για το διπλό φονικό στο Αίγιο: Αν πλυθείς καλά και περάσει ώρα, φεύγει η πυρίτιδα από τα χέρια - Ο δράστης είχε χρόνο

Στα αποτελέσματα των μέχρι τώρα εργαστηριακών εξετάσεων της Αστυνομίας που δεν έχουν δείξει κάτι σε σχέση με τον δράστη της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο αναφέρθηκε η Κ. Δημογλίδου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., μιλώντας στο Mega, σημείωσε αρχικά: «Περιμέναμε τις εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να ενισχύσουμε την κατηγορία. Είχαμε πει ότι είχαμε αποκλείσει την ύπαρξη άλλου ανθρώπου μέσα στο σπίτι. Από τη στιγμή που ιατροδικαστικά δεν προκύπτει ότι οι δύο άνθρωποι έχουν αλληλοεξοντωθεί, άρα τρίτο πρόσωπο έχει αφαιρέσει τη ζωή και των δύο».

Η ίδια, αναφερόμενη στα μέχρι τώρα εργαστηριακά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα χέρια του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιου της, επανέλαβε ότι «υπήρχε αρκετός χρόνος ο δράστης, εάν τελικά είναι ο κατηγορούμενος, να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος, και υπάρχουν στοιχεία που μας οδηγούν» σε αυτό.

«Υπήρχε αρκετός χρόνος να αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Εάν ένας άνθρωπος κάνει χρήση πυροβόλου όπλου και πλυθεί καλά και μεσολαβήσουν κάποιες ώρες, είναι αναμενόμενο να μη βρεθεί πυρίτιδα στα χέρια του», τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί διαπιστώνουν πως έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος.

«Έντονη μυρωδιά οινοπνεύματος στο σπίτι»

«Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί εντόπισαν ότι υπάρχει έντονη μυρωδιά οινοπνεύματος, και γι' αυτό ζήτησαν την εξέταση του κατηγορουμένου, θεωρώντας ότι έχει καταναλώσει αλκοόλ» σημείωσε η κ. Δημογλίδου, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο το οινόπνευμα να χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να αλλοιωθεί η σκηνή του εγκλήματος.

«Υπάρχουν πολλά που δεν έχουν απαντηθεί» παραδέχθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., υπενθυμίζοντας: «Το κινητό της γυναίκας δεν βρέθηκε ποτέ. Βρέθηκε ένα μέρος του κινητού που δεν είναι λειτουργικό και ήταν επιμελώς κρυμμένο στο σπίτι».

Παράλληλα, η κυρία Δημογλίδου επισήμανε ότι «δεν έχει τελειώσει η έρευνα» της Αστυνομίας, καθώς «υπάρχουν κι άλλα δεδομένα που περιμένουμε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών».

«Η έρευνα από το βιντεοληπτικό υλικό δεν έχει τελειώσει», ούτε η διαδικασία με το όχημα του κατηγορουμένου, σημείωσε χαρακτηριστικά η ίδια, κάνοντας λόγο για νέο κύκλο ερευνών.