Απαγόρευση των social media στους εφήβους: Τα κορίτσια πιο εκτεθειμένα στην προβληματική χρήση

Σύμφωνα με το Euronews, στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, η Ολλανδία, η Δανία και η Εσθονία κατέγραψαν μερικά από τα χαμηλότερα επίπεδα.

Σύμφωνα με τους 15χρονους που συμμετείχαν στην έρευνα, μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά προβληματικής χρήσης των κοινωνικών δικτύων καταγράφηκαν στη Ρουμανία, την Ιρλανδία και τη Μάλτα.

Η μελέτη όρισε την προβληματική χρήση των κοινωνικών δικτύων χρησιμοποιώντας μια κλίμακα συμπεριφοράς που μετρά συμπτώματα όπως η αδυναμία περιορισμού της χρήσης, η παραμέληση άλλων δραστηριοτήτων και η εμφάνιση συγκρούσεων ή αρνητικών συνεπειών ως αποτέλεσμα του χρόνου που αφιερώνεται στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με μια μελέτη της έρευνας «Συμπεριφορά Υγείας σε Παιδιά Σχολικής Ηλικίας» (HBSC), που υποστηρίζεται από τον ΠΟΥ, η προβληματική χρήση των κοινωνικών δικτύων μεταξύ των εφήβων αυξήθηκε από 7% το 2018 σε 11% το 2022.

Χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ελλάδα και η Δανία συζητούν όλες μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών, με ανησυχίες που κυμαίνονται από τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τον εθιστικό σχεδιασμό των πλατφορμών, έως τραγωδίες όπως αυτοτραυματισμός και ακόμα και η αυτοκτονία.

Τα σχέδια του Ηνωμένου Βασιλείου να απαγορεύσει την πρόσβαση των εφήβων στα Social media έχουν αναζωπυρώσει μια συζήτηση που εξελίσσεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενες εκκλήσεις από γονείς και εκπαιδευτικούς για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">The UK government has announced it will ban social media for children under 16, arguing that the move is necessary to protect young people’s mental health. But what do teenagers think?<br><br>Al Jazeera’s Linh Nguyen spoke to some. <a href="https://t.co/DgHE31nmZL">pic.twitter.com/DgHE31nmZL</a></p>— Al Jazeera English (@AJEnglish) <a href="https://x.com/AJEnglish/status/2067312710098850074?ref_src=twsrc%5Etfw">June 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Τα έφηβα κορίτσια διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο στα social media

Σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, τα κορίτσια ανέφεραν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα προβληματικής χρήσης σε σύγκριση με τα αγόρια.

Αυτό το χάσμα είναι ιδιαίτερα έντονο στη Ρουμανία, όπου το 28% των 15χρονων κοριτσιών ανέφερε προβληματική χρήση, σε σύγκριση με το 18% των αγοριών. Στην Ιρλανδία, τα ποσοστά ήταν 25% και 13% αντίστοιχα.

Τα κορίτσια ήταν επίσης πιο πιθανό να αναφέρουν ότι βρίσκονται σε επαφή με φίλους στο διαδίκτυο όλο το 24ωρο, με το 44% των 15χρονων κοριτσιών να το δηλώνει, σε σύγκριση με το 29% των αγοριών.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα κορίτσια τείνουν να έχουν περισσότερες κοινωνικές σχέσεις στο διαδίκτυο και ενδέχεται να βιώνουν μια διαφορετική εικονική εμπειρία από τα αγόρια.

Διάφορες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι τα εφηβικά κορίτσια αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση σχετικά με την εμφάνισή τους και δυσαρέσκεια για το σώμα τους στα κοινωνικά δίκτυα σε σύγκριση με τα αγόρια, καθώς και ότι αναφέρουν ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα εμπειριών που σχετίζονται με τον διαδικτυακό εκφοβισμό.

Η υποστήριξη για τις απαγορεύσεις είναι υψηλή, αλλά τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητά τους είναι περιορισμένα

Καθώς οι κυβερνήσεις συζητούν τον περιορισμό της πρόσβασης, η πολιτική υποστήριξη για περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στις εφαρμογές βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Μια έρευνα της YouGov που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο διαπίστωσε ότι το 79% των ανθρώπων στη Γαλλία υποστήριζε την απαγόρευση των social media για άτομα κάτω των 16 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 76% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 74% στη Γερμανία και 70% στην Ιταλία. Η πλειοψηφία υποστήριξε επίσης τους περιορισμούς στην Ισπανία (68%) και την Πολωνία (53%).

Οι γονείς υποστήριξαν ιδιαίτερα τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς, με το 79% όσων έχουν παιδιά να υποστηρίζουν την απαγόρευση στη Βρετανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Οι κυβερνήσεις ανταποκρίνονται σε αυτή την πολιτική πίεση: η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας ενέκρινε νομοθεσία που περιορίζει την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα για άτομα κάτω των 15 ετών, ενώ η Ισπανία πρότεινε την αύξηση της ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα στα 16 έτη.

Πολλές από τις προτάσεις που συζητούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη απαιτούν αποτελεσματικά συστήματα επαλήθευσης της ηλικίας και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νομικές και πρακτικές προκλήσεις στο πλαίσιο των κανόνων της ΕΕ, σύμφωνα με τους οποίους οι εθνικές κυβερνήσεις δεν μπορούν απλώς να υποχρεώσουν εφαρμογές όπως το TikTok, το Instagram και το Snapchat να αποκλείσουν τα άτομα κάτω των 16 ετών από τη μια μέρα στην άλλη.

Ωστόσο, ενώ η υποστήριξη για τις απαγορεύσεις βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους είναι πολύ περιορισμένα — κυρίως επειδή υπάρχουν ελάχιστες μακροπρόθεσμες μελέτες περιπτώσεων που να έχουν επιτρέψει στους ερευνητές να αξιολογήσουν αποτελεσματικά τον αντίκτυπο των απαγορεύσεων στην ευημερία των παιδιών.