Πάτρα: Ο χάρτης με τις δεξαμενές νερού που μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες σε μια πυρκαγιά

Διαθέσιμες για την πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση ανάγκης είναι δεξαμενές νερού που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορες περιοχές της Πάτρας, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε περιπτώσεις πυρκαγιάς ή άλλων έκτακτων περιστατικών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόληψης και της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, με τις δεξαμενές να είναι τοποθετημένες σε σημεία που διευκολύνουν την πρόσβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Γηροκομειού έχουν τοποθετηθεί δύο μεγάλες δεξαμενές χωρητικότητας 7 και 1,5 τόνων. Η πρώτη βρίσκεται στο σημείο όπου σταθμεύει περιπολικό όχημα της Πυροσβεστικής, ενώ η δεύτερη στην οδό Υπαπαντής 9.

Παράλληλα, διαθέσιμες είναι ακόμη πέντε δεξαμενές χωρητικότητας ενός τόνου η καθεμία. Μία βρίσκεται στην οδό Αρτεμισίου Δ8, στο πρώτο χωράφι όπου υπάρχει πυλώνας, μία στο προαύλιο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Άνω Συχαινών, μία στην οδό Μελανίππου 50, μια στην Πάροδο Κοζάνης και Μαλέας 3 και μία στην οδό Καφηραίος 5.

Οι δεξαμενές μπορούν να αξιοποιηθούν αποκλειστικά για την τροφοδοσία οχημάτων πυρόσβεσης σε συνθήκες ανάγκης, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου ανεφοδιασμού και στην ταχύτερη αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών.