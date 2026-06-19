Η εμφυλιοπολεμική παραφροσύνη των Δεκεμβριανών 1944

Η Εθνική παραφροσύνη στη δίνη του οδυνηρού εμφυλίου των Δεκεμβριανών του 1944. Δολοφόνησε την τέχνη μαζί με την Ελένη Παπαδάκη τη λαμπερή ηθοποιό που που ερμηνεύοντας με το καθηλωτικό της τάλαντο στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού την τραγωδία της Αντιγόνης του Σοφοκλέους προαισθανόταν το παρόμοιο δικό της τραγικό τέλος.

Η χαρισματική ιέρεια της Τέχνης από πολύ νέα έπαιξε σε πολλές αρχαίες τραγωδίες όπου έλαμψε το πλούσιο, το μοναδικό και πολυσύνθετο ταλέντο της, προκαλώντας τον θαυμασμό όχι μόνον ειδημόνων της τέχνης, αλλά και απλών ανθρώπων.

Δολοφονήθηκε άγρια από τους ξενοκίνητους πατριδοσωτήρες του ΕΛΛΑΣ πριν 82 χρόνια. Ακόμη και αυτοί οι άξεστοι Γερμανοί της Βέρμαχτ, εντολοδόχοι της Αριας φυλής του Χίτλερ, θαύμαζαν και υποκλίνονταν στο καθηλωτικό ταλέντο της, κάτι που την βοήθησε, διακινδυνεύοντας τη ζωή της, να φθάσει αρκετές φορές στο στόμα του λύκου της Γκεστάπο, να ικετεύσει και να ζητιανέψει ζωή, όχι για τον

εαυτό της, αλλά για να σώσει με τη μεγαλοψυχία της πολλούς συνανθρώπους της ,ιδιαίτερα νεαρούς ΕΑΜΙΤΕΣ από τα κάτεργα των S.S. όπως έναν αριστούχο φοιτητή ιατρικής που κρατείτο στο Χαϊδάρι. τον Γ. Γληνό, τον γιό του Αιμίλιου Βεάκη που πρωτοστάτησε στην διαγραφή της από το σωματείο Ελλήνων ηθοποιών(ΣΕΗ).

Η τραγική αντίφαση είναι ότι μερικοί από αυτούς που είχε γλυτώσει από βέβαιο θάνατο, επιλήσμονες και αφιονισμένοι από την κομμουνιστική επαγγελία του Ξανθού Γένους περί σοσιαλιστικού παράδεισου.(ανεμώλειες _αερολογίες και ουτοπικές υποσχέσεις προκειμένου να αναρριχηθούν στην εξουσία ), της αφαίρεσαν τη ζωή με τον πιο βάρβαρο, ειδεχθή και απάνθρωπο τρόπο.

Μετά την ευρεία αποδοχή του πηγαίου ταλέντου της άρχισαν να εκτοξεύονται εναντίον της πανταχόθεν Πάρθια βέλη.Ιδιαίτερα έγινε στόχος με εικασίες δοσιλογισμού και χωρίς ντοκουμέντα όχι μόνον των αντιζήλων της, αλλά και των αυτόκλητων σωτήρων και φυλάκων των Πολιτών (πολιτοφυλακής).

Ο Δ. Μυράτ και άλλοι την παρότρυναν να φυλάγεται γιατί η Αθήνα είχε γίνει επίκεντρο εμφυλιοπολεμικής βίας και δυσήνιου( αχαλίνωτου) διχασμού.

Αυτή, ήρεμα απαντούσε δεν έχω βλάψει κανέναν ,αλλά έχω σώσει πολλούς από τα νύχια της Γκεστάπο. Αλλά στη φωτεινή της σκέψη δεν χωρούσε η ιδέα και η υποψία για το απύθμενο μίσος για το γύρω της πυκνό σκοτάδι. Ώσπου στις 21 του παγωμένου Δεκεμβρίου 1944, στον πυρετό της μαινόμενης αλληλοσφαγής εισέβαλε στο σπίτι της κραδαίνοντας το πιστόλι ο νεαρός φοιτητής ιατρικής ονόματι

Μπιλιράκης (προφανώς συνάδελφος εκείνου που είχε σώσει από τους Γερμανούς)

και την οδήγησε βίαια στην ΟΥΛΕΝ στο Γαλάτσι, όπου στρατωνίζετο η ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑκή.(ΟΠΛΑ) και την παρέδωσε στον αρμόδιο στρατοπεδάρχη Ορέστη Μακρή. Η εντολή δόθηκε στον επιτετραμμένο δήμιο Βλάση Μακαρώνα και ήταν σαφής: να γυμνωθεί και να εκτελεσθεί με μαχαίρι ή καλύτερα με τσεκούρι, γιατί οι σφαίρες ήταν πολύτιμες για να ξεκάνουν και άλλους αντιφρονούντες.

Συνήθως οι πεφωτισμένοι ταγοί του Κ.Κ.Ε.Δεν είχαν κανένα δισταγμό να επιβάλλουν την ουτοπική ιδεολογία τους ακόμη κι αν αιματοκυλούσαν την Ελλάδα.

Ακόμη και να πατήσουν σε χλωρά πτώματα προκειμένου να αναρριχηθούν στην εξουσία! Δεν ήθελαν όμως να λερώσουν το υποκριτικό φιλολαϊκό τους προφίλ και ανέθεταν το ξεπάστρωμα των αντιφρονούτων δηλ. τη «βρώμικη δουλειά» σε ανώριμα και ανεύθυνα μειράκια τα οποία στη συνέχεια, με το πρόσχημα ότι πρόσβαλλαν την ανίερη ιδεολογία τους, τα εκτελούσαν με συνοπτικές διαδικασίες!

Την ίδια τύχη είχε και ο 23χρονος δήμιος της μεγάλης και πολυπρισματικής ηθοποιού Ελένης Παπαδάκη. Ο αιμοσταγής Καπετάν Ορ. Μακρής, πέρασε από ΕΑΜικό Λαοδικείο και τελικά εκτελέστηκε από τους δικούς του συντρόφους, καθώς και ο συνεργός του Βλασ. Μακαρώνας, γιατί λιγοψύχισε, κιότεψε και δεν άντεξε να την σκοτώσει με τσεκούρι ,όπως είχε εντολή, ή με μαχαίρι, επειδή έτρεμε το χέρι

και του έπεσε το μαχαίρι από το χέρι, αλλά και το ίδιο το φρεσκοτροχισμένο τσεκούρι ,λιποθύμησε κι αυτό μόλις ακούμπησε τον αλαβάστρινο λαιμό της χαριτόβρυτης ντίβας . Έτσι, για να αποφύγει ο εκτελεστής και τη δική του εκτέλεση, προτίμησε να την σκοτώσει με το όπλο του(21/12/1944),έστω κι αν κινδύνευε να πληρώσει με την ζωή του την απείθεια στην δοθείσα εντολή και χαράμισε ακόμη μια σφαίρα που θα τους ήταν απαραίτητη και χρήσιμη για να σκοτώσουν κι άλλους διαφωνούντες με την άνωθεν ιερή ιδεολογία.

Άλλωστε κατά δήλωση ενός πρωταγωνιστή και αμετανοήτου νοσταλγού της αδελφοσφαγής ,ο κύριος λόγος που δεν κέρδισαν την εξουσία, ήταν γιατί δε «σφάξανε πολλούς» !Αλλά γεννάται το ερώτημα, ποιος κέρδισε και ποιός έχασε από αυτή την αποκοτιά;

Μήπως η πατρίδα που έκλαιγε για τους σκοτωμένους της μιας και της άλλης πλευράς; ( όλοι ήταν δικά της παιδιά) Μήπως από αυτή την εθνική παραφροσύνη μας δεν υπάρχουν μαθητές σήμερα και μένουν κλειστά τα σχολεία μας;

Αλλά,για αυτή την αποτρόπαιη δολοφονία της τέχνης και της ανθρωπιάς ας μη γελιόμαστε, την ταλαντούχο ηθοποιό δεν την σκότωσε ο Ορ. Μακρής για να της πάρει τη γούνα της και να την δωρίσει στην ερωμένη του,ούτε ο Βλάσης Μακαρώνας , για να διατηρήσει την επίζηλη θέση του, αλλά την είχε προετοιμάσει για τα σαγόνια της πολιτοφυλακής (ΟΠΛΑ) η μικροψυχία συναδέλφων της

ηθοποιών ,υπεράνω κάθε υποψίας,(Κατράκης , Μινωτής ,Παξινού κλ.π.) αξιόλογοι κατά τα άλλα ηθοποιοί, αλλά παρασυρμένοι από κομματικό πάθος, δεν μπορούσαν αντέξουν και να υποφέρουν το πλεόνασμα του ταλέντου της . Ήταν οι ίδιοι, σχεδόν, καταδότες που συντετριμμένοι-τάχατες-με αγιοποιημένο πρόσωπο ξέχειλης υποκρισίας και με σκυμμένα κεφάλια ,λόγω εντροπίας, μετέφεραν το φέρετρο της φωτεινής ιέρειας της τέχνης αφού, «ηθοποιός σημαίνει φως» όπως τραγουδούσε με την αισθαντική φωνή του ο ομότεχνός της Δ. Χορν τους θεσπέσιους στίχους που

είχε γράψει και είχε επενδύσει με την υπέροχη μουσική του ο θαυμαστής του καθηλωτικού ταλέντου της, Μάνος Χαντζηδάκης .

Το σχεδόν άδειο και πανάλαφρο φέρετρό της περιείχε ό,τι είχε απομείνει από τα ξεψαχνισμένα κόκκαλά της από τα θεονήστικα σκυλιά της Κατοχής και ό,τι βρέθηκε μετά από ένα μήνα, πετάμενο σε

μια λακκούβα, μερικά μέτρα μακριά από τον τόπο του μαρτυρίου της. Σε μια ζοφερή για την πατρίδα μας εποχή που εμαίνετο η καταιγίδα των παθών και του ανεξέλεγκτου μίσους που προερχόταν από όλες τις μπάντες, όλα μπορούσαν να συμβούν. Ο καθένας μπορούσε να σκοτώνει και να σκοτωθεί, χωρίς να ξέρει κανένας το γιατί. «Ου γαρ είδασι τι ποιούσι» είχε πει ο Ναζωραίος. Αυτό επισημαίνει το λιτό χειρόγραφο κείμενο του Άγγελου Σικελιανού που σμιλεύθηκε πάνω στον τάφο της στο πρώτο Νεκροταφείο.

«Μνήσθιτι Κύριε, συγχώρησέ μας,(ικετεύει και απολογείται για όλους μας, ο κορυφαίος του Λόγου), για την ώρα που η λεπίδα του φονιά άστραψε κι ο Θεός της τραγωδίας εφάνη».

Η θυσιαστική τραγωδία σου Ελένη στο σανίδι της ζωής, η ευρωστία της αιθέριας Τέχνης σου, το ακήρατο κάλλος και η αισθητική ταλάντωση του θεσπέσιου ταλέντου σου που έμοιαζε με ιεροπέταγμα ψυχής, άσβεστη φλόγα και αρχέγονη σπίθα που θα μας θυμίζει για πάντα τα ολέθρια λάθη μας και πως δεν πρέπει να τα επαναλάβουμε.γιατί η δημογραφική μας κατάρρευση δεν αντέχει άλλα λάθη

διχαστικής αποκοτιάς και ανελέητης αλληλοσφαγής.