Πάνω από 36 εκατομμύρια Γάλλοι σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω καύσωνα

Σχεδόν 36 εκατομμύρια κάτοικοι της Γαλλίας, δηλαδή πάνω από το μισό του πληθυσμού, βρίσκονται σήμερα, Παρασκευή, σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού λόγω καύσωνα, σύμφωνα με εκτίμηση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε δεδομένα της Météo-France και της INSEE.

Σύμφωνα με την κατανομή των 53 διαμερισμάτων που έχουν τεθεί σε πορτοκαλί επιφυλακή, περίπου 9,7 εκατομμύρια άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και 3,8 εκατομμύρια άνω των 75 θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα απέναντι στο κύμα ζέστης.

Η μετεωρολογική υπηρεσία κάνει λόγο για επεισόδιο «εκτεταμένο, παρατεταμένο και έντονο», με «τροπικές νύχτες», κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει σημαντικά.

Η Météo-France προβλέπει ότι η κατάσταση επιφυλακής θα διατηρηθεί και το Σάββατο, ενώ είναι πιθανό να επεκταθεί τις επόμενες ημέρες. Η κορύφωση του αναμένεται μεταξύ Κυριακής και Τρίτης, με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν έως και τους 40°C, ιδιαίτερα στη δυτική και κεντρική Γαλλία.

Μέτρα προστασίας στην εργασία

Σε συνθήκες έντονου καύσωνα, οι επιχειρήσεις στη Γαλλία έχουν νομική υποχρέωση να λαμβάνουν μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες, υπενθύμισε ο υπουργός Εργασίας, Ζαν Πιερ Φαραντού, σε συνέντευξή του στο RMC.

Οπως τόνισε, «ο πρώτος κανόνας, που είναι μάλιστα υποχρέωση, είναι η προσαρμογή των ωραρίων εργασίας στις υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή εργασία νωρίτερα, όταν κάνει περισσότερη δροσιά».

Ο υπουργός επισκέφθηκε εργοτάξιο στο Ισί-λε-Μουλινό, όπου τα ωράρια είχαν ήδη μετατεθεί στις 7 το πρωί για να αποφεύγεται η ζέστη.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Αν και ο εργατικός κώδικας δεν ορίζει συγκεκριμένο όριο θερμοκρασίας πέρα από το οποίο απαγορεύεται η εργασία, διάταγμα της 27ης Μαΐου 2025 ενισχύει τις υποχρεώσεις πρόληψης των εργοδοτών.

Οι βασικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:

Προσαρμογή των μεθόδων εργασίας ώστε να αποφεύγεται πρόσθετη έκθεση στη ζέστη

Αναδιαμόρφωση χώρων και θέσεων εργασίας

Οργάνωση του χρόνου εργασίας και των διαλειμμάτων για μείωση της έκθεσης

Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και μείωση της θερμότητας στους χώρους εργασίας

Παροχή δροσερού νερού (έως 3 λίτρα ημερησίως σε κλάδους όπως οι κατασκευές)

Κατάλληλος εξοπλισμός και ρουχισμός για σταθεροποίηση της θερμοκρασίας του σώματος

Μέσα ατομικής προστασίας για μείωση των επιπτώσεων της ζέστης.

Οι αρχές τονίζουν ότι οι εργοδότες παραμένουν πλήρως υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, ειδικά κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων.

Πηγή: AFP