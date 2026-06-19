Τα νέα της εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών

Όλες οι δράσεις και οι εκδηλώσεις

QS World University Rankings 2027 Το Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται σταθερά στο 10% των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου σύμφωνα με την QS World University Rankings 2027.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εδραιώνει τη θέση του ανάμεσα στα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα του πλανήτη, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της διεθνούς κατάταξης QS World University Rankings (reference year 2027).

Σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό και διευρυμένο παγκόσμιο περιβάλλον, όπου αξιολογήθηκαν συνολικά 8.808 ιδρύματα και συμπεριλήφθηκαν 341 νέα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται στις θέσεις 771–780. Με την επίδοση αυτή, το Ίδρυμα καταφέρνει για πέμπτο συνεχόμενο έτος να παραμείνει σταθερά στο κορυφαίο 10% παγκοσμίως. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/qs-world-university-rankings-2027/

Welcome to UP 2026: Δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Η Επιτροπή Υλοποίησης για τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με την Πόλη και την Περιφέρεια απευθύνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος σε φορείς και ιδιώτες που επιθυμούν να αναλάβουν χορηγοί στο πλαίσιο του φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών «Welcome to UP 2026» που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2026.

Πρόκειται για έναν καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα θεσμό με υψηλά ποιοτικά, οργανωτικά και αισθητικά standards, ο οποίος επιστρέφει δυναμικά τον Οκτώβριο του 2026 για πέμπτη χρονιά, έχοντας πλέον θεσμοθετηθεί. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων και δράσεων: ενημερωτικά περίπτερα, επαφές με ομάδες, δομές και δράσεις, ξεναγήσεις σε εμβληματικά σημεία με ανοικτά λεωφορεία, γνωριμία με τους χώρους και τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου και της πόλης, στήνοντας ένα σκηνικό γιορτής, στην οποία η γνώση και η καινοτομία συναντούν την ιστορία, τον πολιτισμό και τα όνειρα των χιλιάδων φοιτητών του τρίτου μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην χώρα. Σε αυτή την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών οι χορηγίες αποτελούν τον βασικό πόρο για την υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων προκειμένου αυτές να καλύψουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος και να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, ενώ από την πλευρά τους οι χορηγοί εκτός του ότι συνδέουν το brand name τους με την μεγάλη γιορτή του φθινοπώρου στην πόλη και τους χιλιάδες φοιτητές της, λαμβάνουν μία σειρά από ανταποδοτικά οφέλη, που περιγράφονται αναλυτικά στον χορηγικό φάκελο της διοργάνωσης. Οι ενδιαφερόμενοι, είτε για να καταθέσουν την πρόταση χορηγίας τους είτε για να υποβάλουν οποιαδήποτε διευκρινιστική ερώτηση, μπορούν να στείλουν σχετικό email στο [email protected] ή να επικοινωνούν, καθημερινά, από τις 09.00 - 14.00 στα τηλέφωνα 2610 996611, 2610 996695.

Α´ Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων Αρχαίου Δράματος |18-19.06.2026 Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/a%e1%bf%bdsynedrio-metaptychiakon-foititon-ypopsifion-didaktoron-archaiou-dramatos-18-19-06-2026/

Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Νανοφυσαλίδων Αέρος, Όζοντος και CO2 | 19.06.2026, 11:30 Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/perivallontikes-efarmoges-nanofysalidon-aeros-ozontos-kai-co2-19-06-2026/

26η Συνάντηση Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων |19-20.06.2026 Η 26η Συνάντηση Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης θα πραγματοποιηθεί στις 19-20 Ιουνίου 2026 στο Αμφιθέατρο 5 (δεύτερος όροφος) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η έναρξη της συνάντησης θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου, 11:30 π.μ. Η Συνάντηση συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έρχεται το Urban Fest 2026 by Routelab | 19-23.06.2026 Το Urban Fest 2026 επιστρέφει 19 έως 23 Ιουνίου στο Πολυχώρο Πολιτισμού Δήμου Πατρέων «Ιχθυόσκαλα».

Το ROUTELAB σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Επιμελητήριο Αχαΐας, διοργανώνει για 4η συνεχόμενη χρονιά στην Πάτρα το Urban Fest 2026, την γιορτή της δημιουργικής και πολιτιστικής δημιουργίας. Το φετινό φεστιβάλ με τίτλο «Mediterraneo» έχει θέμα την έμπνευση που αντλούν οι δημιουργοί από την πολιτιστική αλληλεπίδραση των λαών της Μεσογείου, και την λειτουργία της Μεσογείου ως θαλάσσιος δρόμος και σταυροδρόμι πολιτισμών.

Το Φεστιβάλ περικλείει μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων, με ανοιχτή πρόσκληση σε όλους και όπως πάντα με ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή από όλους.

Το Main Event την Δευτέρα 22 και Τρίτη 23, δύο ημέρες γεμάτες έμπνευση, ιδέες και δράση με ομιλίες, fireside chats, performances, προβολές ταινιών και ένα ανοιχτό πεδίο ανταλλαγής ιδεών. Το Urban Fest στόχο έχει να αναδείξει τη δύναμη της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.

Το Urban FilmLUX Doc Edition φιλοξενεί από Παρασκευή 19 έως Τρίτη 23 ΔΩΡΕΑΝ προβολές ντοκιμαντέρ, από δημιουργούς με καταγωγή από χώρες της Μεσογείου. Στόχος να αναδειχθεί ο ρόλος το ντοκιμαντέρ στην σύγχρονη οπτική αφήγηση. Το ντοκιμαντέρ αποτελεί μια μορφή τέχνης γιατί συνδυάζει την παρατήρηση της πραγματικότητας με την καλλιτεχνική έκφραση (σκηνοθεσία, μοντάζ, αφήγηση, οπτική αισθητική), μετατρέποντας την αλήθεια σε ένα υποκειμενικό, συναισθηματικό και προβληματιστικό έργο.

Βιωματική ξενάγηση : "ArtWalk: Μια πόλη. Μια βόλτα. Άπειρες ιστορίες τέχνης" Την Κυριακή 21 Ιουνίου το πρωί με καφέ το χέρι και πολύ διάθεση, ξεκινάμε για μια μοναδική βόλτα γεμάτη τέχνη, ιστορίες και χρώμα. Μαζί με τους ανθρώπους της Art in Progress, θα ανακαλύψουμε κρυμμένους θησαυρούς, θα γνωρίσουμε τους καλλιτέχνες πίσω από τα έργα και θα δούμε την Πάτρα μέσα από μια εντελώς νέα ματιά.

Το «Tech Xperience Fest» έχει ως σκοπό να αποκαλύψει την διασύνδεση της τεχνολογίας και της ψηφιακής εμπειρίας στην «καρδιά» της πολιτιστικής & δημιουργικής βιομηχανίας. Audiovisual έκθεση, Ψηφιακές ξεναγήσεις, διαδικτυακό ραδιόφωνο και άλλες ψηφιακές εμπειρίες συνθέτουν ένα μείγμα όπου αναδεικνύουν το τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν τη δημιουργία νέων μορφών πολιτιστικής εμπειρίας, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ικανότητα καινοτομίας στον τομέα αυτό.

Η φετινή διοργάνωση φέρνει κοντά δημιουργούς, καλλιτέχνες, επαγγελματίες και ανθρώπους με πάθος για ό,τι αγαπούν. Ομιλητές που εμπνέουν. Συζητήσεις που προκαλούν σκέψη. Εμπειρίες που μένουν. Και όλα αυτά, με ελεύθερη είσοδο!

Η πολιτιστική και δημιουργική κοινότητα γιορτάζει — και σας περιμένει να γίνετε μέρος της! Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: ΑΜΚΕ ROUTELAB - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ - IONIAN TV

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

SUPPORTERS: MY WAY HOTELS & EVENTS – AMMOUSA BEER

VENUE SPONSOR: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

CONTENT PARTNER: ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ - MOSAIC Culture & Creativity - EUROPE DIRECT ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΤΡΑΣ – ABC CINEMA – MOTPIL – ARTWALK – ART IN PROGRESS – MA SCHOOL OF PERFORMING ARTS