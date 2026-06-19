Σίφνος: Η Εμιλι Ραταζκόβσκι με τον Ρομέν Γαβράς απόλαυσαν το μενού της Cantina

Ταξίδεψε στο Αιγαίο σε συνδυασμό με την αγαπημένη της Μαγιόρκα, όπως έγραψε στο Instagram
Στο φημισμένο εστιατόριο Cantina στα Σεράλια του Κάστρου της Σίφνου, βρέθηκε η Εμιλι Ραταζκόβσκι.
Με τον Ελληνο-Γάλλο σκηνοθέτη Ρομέν Γαβράς στο πλευρό της επισκέφθηκε τον κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό του νησιού, με τις διεθνείς διακρίσεις, σε ένα σημείο πραγματικά μοναδικό. Πριν από εκείνη, είχε δειπνήσει εκεί και ο super star του Χόλιγουντ, Τομ Χανκς. Κρέμεται πάνω στο βράχο και ατενίζει το παλιό λιμανάκι, με λιτά τραπέζια που προσαρμόζονται με ταπεινότητα στο τοπίο. Τα ιδιαίτερα πιάτα του σεφ Γιώργου Σαμοΐλη είναι φανταστικά – έχουμε πάει και τα συστήνουμε φανατικά.
Η Αμερικανίδα sex symbol ταξίδεψε στη Σίφνο σε συνδυασμό με την αγαπημένη της Μαγιόρκα. Κυκλοφορούσε με το αποκαλυπτικό λεοπάρ μαγιό της συν αστραφτερό παρεό και επισκέφθηκε τα γραφικά εκκλησάκια και τις μικρές παραλίες των οικισμών του νησιού. Ο σύντροφός της έχει παράσει πολλά παιδικά και νεανικά καλοκαίρια εκεί οπότε ήταν ο ιδανικός ξεναγός. (Η Cantina είναι πάντως διαρκώς «κλεισμένη» και πρέπει να προνοήσεις μήνες πριν για να απολαύσεις το μενού της).
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