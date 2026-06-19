Σίφνος: Η Εμιλι Ραταζκόβσκι με τον Ρομέν Γαβράς απόλαυσαν το μενού της Cantina

Στο φημισμένο εστιατόριο Cantina στα Σεράλια του Κάστρου της Σίφνου, βρέθηκε η Εμιλι Ραταζκόβσκι.

Με τον Ελληνο-Γάλλο σκηνοθέτη Ρομέν Γαβράς στο πλευρό της επισκέφθηκε τον κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό του νησιού, με τις διεθνείς διακρίσεις, σε ένα σημείο πραγματικά μοναδικό. Πριν από εκείνη, είχε δειπνήσει εκεί και ο super star του Χόλιγουντ, Τομ Χανκς. Κρέμεται πάνω στο βράχο και ατενίζει το παλιό λιμανάκι, με λιτά τραπέζια που προσαρμόζονται με ταπεινότητα στο τοπίο. Τα ιδιαίτερα πιάτα του σεφ Γιώργου Σαμοΐλη είναι φανταστικά – έχουμε πάει και τα συστήνουμε φανατικά.