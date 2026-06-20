Το χρέος αποκτά «ταυτότητα»: Έρχεται βαθμολογία για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα βαθμολογεί την πιστοληπτική εικόνα πολιτών και επιχειρήσεων φέρνει η κυβέρνηση μέσω του gov.gr, με στόχο να δημιουργήσει για πρώτη φορά μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ιδιωτικού χρέους και της οικονομικής συμπεριφοράς απέναντι στο Δημόσιο.

Το νέο Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα αντλεί στοιχεία από ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ, αξιολογώντας εισοδήματα, περιουσία, οφειλές, ρυθμίσεις και συνέπεια στις πληρωμές. Με βάση αυτά τα δεδομένα, κάθε πολίτης και επιχείρηση θα λαμβάνει πιστοληπτική βαθμολογία σε κλίμακα από Α έως D, ανάλογα με το επίπεδο φερεγγυότητάς του.

Η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα, Θεώνη Αλαμπάση, υποστήριξε ότι το νέο εργαλείο δεν έρχεται για να δυσκολέψει τη χορήγηση δανείων, αλλά για να δώσει μια πιο δίκαιη και πλήρη εικόνα της οικονομικής συμπεριφοράς των πολιτών. Όπως τόνισε, οι συνεπείς φορολογούμενοι και δανειολήπτες θα μπορούν στο μέλλον να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση απέναντι σε τράπεζες και χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Παράλληλα παρουσιάστηκε και το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, μια ενιαία βάση δεδομένων που φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το σύνολο των ιδιωτικών οφειλών στη χώρα, προσφέροντας στα αρμόδια υπουργεία καλύτερα εργαλεία για τον σχεδιασμό οικονομικής πολιτικής και την πρόληψη νέων κρίσεων χρέους.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, δεν θα συλλέγονται στοιχεία για ενοίκια ή άλλες ιδιωτικές συναλλαγές. Η αξιολόγηση θα βασίζεται αποκλειστικά σε δεδομένα οφειλών προς το Δημόσιο, με αναδρομή δύο ετών, ενώ κάθε πολίτης θα έχει πρόσβαση στη δική του βαθμολογία μέσω του gov.gr. Κατά την πιλοτική λειτουργία, το σκορ δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε ως λόγος απόρριψης δανείου ούτε ως επιχείρημα για καλύτερους όρους χρηματοδότησης.



Η κυβέρνηση παρουσιάζει τη μεταρρύθμιση ως ένα βήμα προς μια οικονομία που περνά από τη διαχείριση κρίσεων στην πρόληψη, με περισσότερα δεδομένα, μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη εικόνα για τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες πολιτών και επιχειρήσεων.

Με μια ματιά: Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα