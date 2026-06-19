Αλλάζει ο χάρτης της Πάτρας: Έρχεται η παραλιακή σύνδεση Ρίου- Καστελοκάμπου

Το έργο της παραλιακής σύνδεσης Ρίου - Καστελοκάμπου περνάει σε νέα φάση, ένα έργο που υπόσχεται να αλλάξει εντελώς την εικόνα της παράκτιας πρόσβασης στην Πάτρα.

Εδώ και τρεις περίπου εβδομάδες, ο δρόμος για τη διάνοιξη της παραλιακής ζώνης άνοιξε ουσιαστικά, με τον στόχο να είναι ξεκάθαρος, μια ενιαία διαδρομή που θα ενώνει το Ρίο με τον Καστελλόκαμπο.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την καταβολή αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων που παραχωρούν εκτάσεις, από το ξενοδοχείο «Porto Rio» έως την οδό Αδελφών Φέγγου. Η εξέλιξη είναι κομβική, καθώς αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει στη συνέχεια η εκπόνηση της μελέτης και η ωρίμανση του έργου, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Σε δήλωσή της, η αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Αναστασία Τογιοπούλου ξεκαθάρισε το επόμενο βήμα: «Τώρα πληρώνουμε τις αποζημιώσεις. Οταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την εκπόνηση της μελέτης. Δεν πρόκειται για απλό καθαρισμό, αλλά για διάνοιξη δρόμου που απαιτεί πιο βαριές εργασίες και φυσικά διαγωνιστικές διαδικασίες».

Όπως πρόσθεσε, έχουν ήδη γίνει συντονιστικές συζητήσεις με την Αντιδημαρχία Εργων και τις αρμόδιες διευθύνσεις, με στόχο την ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2027. «Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, μέσα στο επόμενο έτος μπορούμε να προχωρήσουμε σε διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου. Η εκτίμησή μου είναι ότι το καλοκαίρι του 2028 το έργο θα μπορεί να έχει ολοκληρωθεί» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στον διαγωνισμό θα βρίσκεται η διάνοιξη της παραλιακής ζώνης από το «Porto Rio» έως την οδό Αδελφών Φέγγου, στα όρια με τον Καστελόκαμπο, αλλά και εργασίες στη συνέχεια της παραλιακής διαδρομής έως τις εκβολές του ποταμού Χάραδρου στα όρια του Καστελοκάμπου με τις Δάφνες.

Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο επισημάνθηκε ότι για τη συγκεκριμένη ζώνη υπάρχει ήδη πράξη εφαρμογής και απομένουν μόνο οι αποζημιώσεις δύο ιδιοκτησιών, με τις υπόλοιπες διαδικασίες να έχουν ουσιαστικά δρομολογηθεί.

Παράλληλα, ο Δήμος εξετάζει ευρύτερο πρόγραμμα διανοίξεων σε Ρίο και Βραχνέικα, το οποίο όμως μετατίθεται χρονικά στο μέλλον, λόγω των σημαντικών οικονομικών απαιτήσεων τόσο για απαλλοτριώσεις όσο και για την υλοποίηση των έργων.