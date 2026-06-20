Κλιματική κρίση: Ποιες οδηγίες έλαβαν τα νοσοκομεία ενόψει ζέστης

Σαφείς οδηγίες για αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων, σχετιζόμενων με την κλιματική κρίση, απέστειλε προς τα δημόσια νοσοκομεία και τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) το Υπουργείο Υγείας.

Η εγκύκλιος που υπογράφει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, θεσπίζει το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης, συντονισμού και επιχειρησιακής προπαρασκευής των Υγειονομικών Σχηματισμών της Χώρας, Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας (ΚΥ), Περιφερειακών Ιατρείων (ΠΙ) και Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ).

Στόχος είναι η διασφάλιση της απόκρισης του συστήματος υγείας έναντι κινδύνων που παρουσιάζουν έξαρση κατά τη θερινή περίοδο και πιο συγκεκριμένα φυσικές καταστροφές και ακραία φαινόμενα, δηλαδή καύσωνες, δασικές πυρκαγιές και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Επίσης, τεχνολογικά συμβάντα: Κατάρρευση κρίσιμων υποδομών και συστημάτων, καθώς και υγειονομικοί κίνδυνοι που αφορούν σε αθρόα προσέλευση περιστατικών λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών, καθώς και έξαρση λοιμωδών νοσημάτων (ζωονόσοι, νοσήματα μεταδιδόμενα με διαβιβαστές, τροφιμογενή και υδατογενή νοσήματα).

Οι δράσεις αποτελούν το ελάχιστο προαπαιτούμενο πλαίσιο για τη διασφάλιση της της επιχειρησιακής συνέχειας των υγειονομικών μονάδων και εφαρμόζονται οριζόντια, από το σύνολο των υγειονομικών δομών, με ευθύνη των Διοικήσεων/Επιστημονικών Υπευθύνων. Ακολουθούν οι οδηγίες όπως αναφέρονται στην εγκύκλιο:



Διαρκής μέριμνα για την τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση της ασφάλειας των κτηριακών υποδομών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ορισμός Συντονιστή Ετοιμότητας, με αρμοδιότητα την εποπτεία της προπαρασκευής και την καθοδήγηση της δομής σε συνθήκες κρίσης.

Προσδιορισμός εναλλακτικών διαδρομών πρόσβασης, καθορισμός σημείων συγκέντρωσης και διαλογής (triage points), διαμόρφωση προκαθορισμένων χώρων υποδοχής για πληγέντες και ευάλωτες ομάδες.

Κατάρτιση ή επικαιροποίηση Σχεδίου Εκκένωσης με σαφή χαρτογράφηση οδεύσεων διαφυγής.

Διεξαγωγή περιοδικών ασκήσεων ετοιμότητας σε σενάρια πυρκαγιάς, κατάρρευσης συστημάτων ή εκκένωσης, και τακτική ενημέρωση του προσωπικού για τους κινδύνους της θερινής περιόδου.

Διασφάλιση της αυτόνομης λειτουργίας των κρίσιμων κύριων και εφεδρικών συστημάτων (γεννήτριες, υδατοδεξαμενές κ.λπ.) για τουλάχιστον 72 ώρες.

Αποκλειστική χρήση μεγαφωνικών συστημάτων για παροχή σαφών οδηγιών. Να αποφεύγεται η χρήση συνθηματικών κωδίκων που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση.

Λήψη οδηγιών και πληροφόρησης από επίσημους θεσμικούς φορείς (Υπουργείο Υγείας, οικείες Υ.ΠΕ., ΕΟΔΥ, κ.α.). Καθίσταται αναγκαία η παρακολούθηση σε τακτική βάση των ειδικών οδηγιών και Εγκυκλίων που αναρτώνται στους επίσημους ιστότοπους και η άμεση ενημέρωση του προσωπικού.

Η παροχή πληροφόρησης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) παρέχεται μόνο από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους. Η έκδοση Δελτίων Τύπου τελεί υπό την προϋπόθεση συνεννόησης με την οικεία Υ.ΠΕ και έγκρισης από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη η σύναψη ή επικαιροποίηση Μνημονίων Συνεργασίας με ΟΤΑ και συναρμόδιους φορείς για ζητήματα προσβασιμότητας, υδροδότησης, τροφοδοσίας και τεχνικού εξοπλισμού.

Μεταξύ άλλων, ο καθορισμός σαφούς διαδικασίας μετεγκατάστασης ασθενών μεταξύ δομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας, με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, άμεσης απειλής των υποδομών ή αδυναμίας ασφαλούς λειτουργίας της δομής.