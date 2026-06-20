Τι λέει ο νόμος για τα κατοικίδια στις παραλίες: Πού επιτρέπονται, πού απαγορεύονται και ποιες οι εξαιρέσεις

Κάθε καλοκαίρι, η παρουσία κατοικιδίων στις παραλίες προκαλεί συζητήσεις, διαφωνίες και συχνά παρεξηγήσεις μεταξύ λουόμενων και ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς.

Δεν είναι λίγες μάλιστα οι φορές που πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το αν επιτρέπεται ένα κατοικίδιο να βρίσκεται στην ακτή ή να μπαίνει στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση για το τι προβλέπει πραγματικά η νομοθεσία.

Ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι εξορμήσεις στις παραλίες αυξάνονται, οι απορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κατοικιδίων επανέρχονται στο προσκήνιο.

Οι σκύλοι, που συχνά συνοδεύουν τις οικογένειες στις καλοκαιρινές διακοπές, βρίσκονται συνήθως στο επίκεντρο της συζήτησης, με πολλούς να αναρωτιούνται αν επιτρέπεται η παρουσία τους στην παραλία και το κολύμπι στη θάλασσα.

Τι ισχύει, λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο; Πού επιτρέπεται η πρόσβαση των κατοικιδίων και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι συνοδοί τους;

Η διάκριση των παραλιών

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4830/2021, στις ελεύθερες ή μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων τόσο στην ακτή όσο και στη θάλασσα. Ωστόσο, εκτός θαλάσσιου χώρου, το ζώο πρέπει να βρίσκεται πάντοτε υπό την επίβλεψη του συνοδού του και να είναι δεμένο με λουρί και περιλαίμιο.

Αντίθετα, στις οργανωμένες παραλίες η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη σήμανση από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας. Εξαίρεση αποτελούν οι σκύλοι βοήθειας, για τους οποίους η πρόσβαση επιτρέπεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής ένδειξης. Και σε αυτή την περίπτωση, η χρήση λουριού εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παραλίες που φέρουν την πιστοποίηση «Γαλάζιας Σημαίας» από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, όπου η πρόσβαση σκύλων δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για τους σκύλους βοήθειας.

Ποιες είναι όμως οι οργανωμένες παραλίες;

Σύμφωνα με το ΠΔ 71/2020 ως «λουτρική εγκατάσταση», δηλαδή οργανωμένη παραλία, ορίζεται ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, στον οποίο εισέρχονται άτομα, με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου), για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή ή ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, ο οποίος (χώρος) είναι πολυσύχναστος.

Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να φροντίζουν ώστε το κατοικίδιό τους να είναι ηλεκτρονικά σημανσμένο (τσιπαρισμένο), να διαθέτει ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας και να είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.

Μέσω της πλατφόρμας pet.gov.gr, οι πολίτες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο ψηφιακό βιβλιάριο του ζώου τους και στα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο, τα οποία ενδέχεται να ζητηθούν στο πλαίσιο σχετικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

Τι ισχύει για τη μεταφορά κατοικιδίων με πλοία

Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν και για τη μεταφορά κατοικιδίων με τα επιβατηγά πλοία.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, τα δρομολογιακά επιβατηγά πλοία υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικούς κλωβούς για την παραμονή μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς που ταξιδεύουν με τους ιδιοκτήτες τους. Οι κλωβοί τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία του πλοίου, κατά την κρίση του πλοιάρχου, προστατευμένα όσο το δυνατόν περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες.

Τα μεγαλόσωμα κατοικίδια δεν επιτρέπεται να παραμένουν στους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των επιβατών ούτε στους κλειστούς χώρους στάθμευσης οχημάτων. Αντίθετα, μπορούν να φιλοξενούνται σε ειδικούς κλωβούς που βρίσκονται στα ανοιχτά καταστρώματα ή σε ανοικτούς χώρους του πλοίου που πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Κατά τη μετακίνησή τους στα καταστρώματα, τα ζώα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον συνοδό τους και να φέρουν λουρί. Εάν το πλοίο πλοία διαθέτει ειδικές καμπίνες κατοικιδίων (pet cabins), το ζώο μπορεί να παραμείνει μαζί με τον ιδιοκτήτη του καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Για τα μικρόσωμα κατοικίδια οι κανόνες είναι πιο ελαστικοί. Μπορούν να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους σε όλους τους χώρους του πλοίου, ανοιχτούς και κλειστούς, εφόσον μεταφέρονται μέσα σε κατάλληλο κλωβό μεταφοράς και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του πλοιάρχου. Σε περίπτωση παραπόνων από άλλους επιβάτες, την τελική απόφαση για τη διαχείριση του ζητήματος λαμβάνει ο πλοίαρχος ή εξουσιοδοτημένος αξιωματικός του πλοίου.

Και σε αυτήν την περίπτωση, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα του ζώου, όπως το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του κατοικιδίου, από τα οποία να προκύπτει η ηλεκτρονική σήμανση, η καλή κατάσταση της υγείας του και ο εμβολιασμός του.

Εξαίρεση προβλέπεται για τους σκύλους βοήθειας, τους σκύλους έρευνας και διάσωσης, τα ζώα θεραπείας, καθώς και τους σκύλους που χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Τα ζώα αυτά μπορούν να συνοδεύουν τον χειριστή ή τον ιδιοκτήτη τους σε όλους τους ανοικτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου, εφόσον φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και είναι δεμένα με λουρί.