Πάτρα: Γιατί ακινητοποιήθηκαν δύο γυναίκες έξω από γνωστό κατάστημα ένδυσης;

Στα χέρια της Αστυνομίας κατέληξαν δύο γυναίκες στην Πάτρα, αφού έγιναν αντιληπτές από τον υπεύθυνο καταστήματος ένδυσης τη στιγμή που επιχειρούσαν να αποχωρήσουν έχοντας αφαιρέσει εμπορεύματα χωρίς να πληρώσουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε κατάστημα ένδυσης στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο γυναίκες αφαίρεσαν από τις προθήκες είδη ένδυσης συνολικής αξίας 73 ευρώ, χωρίς να καταβάλουν το αντίτιμο.

Κατά την έξοδό τους από το κατάστημα έγιναν αντιληπτές από τον υπεύθυνο, ο οποίος τις ακινητοποίησε μέχρι την άφιξη των αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών που έσπευσαν στο σημείο.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για κλοπή.