Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών συμμετείχε στο 5ο Συνέδριο IMPACT με θεματική τη Μεταφορά Τεχνολογίας

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) συμμετείχε για ακόμη μία χρονιά στο συνέδριο IMPACT, έναν καθιερωμένο θεσμό για τη Δυτική Ελλάδα που φέρνει κοντά τον κόσμο της έρευνας, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας, προωθώντας τον διάλογο γύρω από την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου IMPACT, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στην αίθουσα «Ερασμία Κάνιστρα» του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, με την διοργάνωση των ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, εφ. Η ΓΝΩΜΗ, Συνδέσμου Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΤΕΔΕ), Οργανισμού Λιμένος Πατρών (Ο.Λ.ΠΑ.), και με στρατηγικούς εταίρους την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) και το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας (ΠΣΕΚ), το ΕΠΠ συντόνισε το θεματικό πάνελ με τίτλο «Μεταφορά Τεχνολογίας», αναδεικνύοντας τη σημασία της αποτελεσματικής διασύνδεσης της ακαδημαϊκής έρευνας με την επιχειρηματική αξιοποίηση και την αγορά.

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΠ, καθ. Βασίλειος Λουκόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της μεταφοράς τεχνολογίας στην ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Στο πάνελ συμμετείχαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι του ερευνητικού και επιχειρηματικού καινοτόμου οικοσυστήματος της ΠΔΕ:

Α. Γκίλλας, CTO, OmniLoc.AI

Χ. Ζαβέρδας, Αναλυτής Βιοϊατρικών Δεδομένων, Insybio

Θ. Παπαγεωργίου, Συνιδρυτής και CFO, THE THOMS

Π.Σταθοπούλου, Συν-ιδρύτρια BioDetect P.C. – Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών

Γ. Φούσκας, Ιδρυτικό Μέλος EmAIRging P.C. – ΕΛΕ IEXMH/ITE

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι ομιλητές, αφού παρουσίασαν το αντικείμενο δραστηριοποίησης των εταιρειών που απασχολούνται, μίλησαν για επιτυχημένα παραδείγματα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις στη διαδικασία εμπορικής αξιοποίησης της γνώσης, καθώς και για δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων.



Η συμμετοχή του ΕΠΠ στο συνέδριο IMPACT επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή του για την ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της μεταφοράς τεχνολογίας, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη ενός ισχυρού και βιώσιμου περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας.