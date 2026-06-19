Πάτρα: Λιμνάζοντα νερά δίπλα στην παιδική χαρά στα Ψηλά Αλώνια- Η εμφάνιση μούχλας και πρασινίλας- ΦΩΤΟ

Ανησυχία προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες τμήμα της πλατείας Υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, δίπλα στην παιδική χαρά, όπου λόγω βλάβης σε σωλήνα παρατηρείται συνεχής συγκέντρωση νερού.

Η διαρκής υγρασία έχει ήδη προκαλέσει την εμφάνιση μούχλας και πρασινίλας στο έδαφος, δημιουργώντας μια αντιαισθητική αλλά και δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση για μικρούς και μεγάλους.

Το σημείο βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την παιδική χαρά της πλατείας, έναν χώρο που καθημερινά συγκεντρώνει δεκάδες οικογένειες και παιδιά. Η ολισθηρότητα που προκαλεί η υγρασία αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Οι περίοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ, προκειμένου να εντοπιστεί και να αποκατασταθεί η βλάβη στον σωλήνα.

«Δεν είναι μόνο η άσχημη εικόνα. Το σημείο έχει αρχίσει να μουχλιάζει και υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσει κάποιο παιδί», αναφέρουν.

ΦΩΤΟ από την ομάδα: Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται