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Θεσσαλονίκη: 17χρονος διέρρηξε σπίτι και μετά ζητούσε 700 ευρώ για να επιστρέψει τα κλεμμένα

Θεσσαλονίκη: 17χρονος διέρρηξε σπίτι και...

Κατά τη σύλληψή του φέρεται να πρόβαλε σθεναρή αντίσταση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι

Δεν αρκέστηκε στη διάρρηξη, αλλά λίγες ώρες αργότερα φέρεται να εκβίασε το ίδιο του το θύμα, ζητώντας χρήματα για να επιστρέψει τα κλοπιμαία.

 Πρόκειται για 17χρονο, υπήκοο Αιγύπτου, ο οποίος φαίνεται να διέρρηξε διαμέρισμα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου διαμένει συνομήλικός του από τη Συρία, με τον οποίο -σύμφωνα με πληροφορίες- διατηρούσε προσωπική γνωριμία. Από το σπίτι αφαίρεσε χρηματικό ποσό, ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα του ανήλικου.

 Το απόγευμα της ίδιας μέρας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 17χρονος συναντήθηκε με το θύμα στην ίδια περιοχή και, υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, απαίτησε εκβιαστικά το ποσό των 700 ευρώ, προκειμένου να τού επιστρέψει τα κλεμμένα.

 Ύστερα από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανήλικο δράστη. Κατά τη σύλληψή του φέρεται να πρόβαλε σθεναρή αντίσταση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

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#tags Διάρρηξη Θεσσαλονίκη
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