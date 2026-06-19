Νέα Αριστερά Αχαΐας: «Να σταματήσουν οι θάλασσές μας να γίνονται υγροί τάφοι» - Συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, η Νέα Αριστερά Αχαΐας καλεί πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Γεωργίου στις 19:00.

Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για ανάγκη πλήρους διερεύνησης της τραγωδίας, απόδοσης ευθυνών στους υπαίτιους και τερματισμού πολιτικών που, όπως υποστηρίζει, μετατρέπουν τη Μεσόγειο σε τόπο απώλειας ανθρώπινων ζωών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: "Στις 14 Ιουνίου 2023, 600 και πλέον άνθρωποι, άντρες, γυναίκες και πολλά μικρά παιδιά, βρήκαν τραγικό θάνατο, 47 ναυτικά μίλια από την Πύλο, εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SAR). Το ελληνικό Λιμενικό και η Frontex, για 15 ώρες, όχι μόνο δεν έκαναν καμία κίνηση διάσωσης των προσφύγων, αλλά, χρησιμοποιώντας τακτικές επαναπροώθησης για να απομακρύνουν το σκάφος από την ελληνική SAR, οδήγησαν στην ανατροπή του σκάφους και στην μεγαλύτερη τραγωδία στα νερά της Μεσογείου. Μέσα στη νύχτα, στα βαθιά νερά της Μεσογείου, εκατοντάδες άνθρωποι που αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον φόβο, την απόγνωση και, τελικά, τον θάνατο.

Το ναυάγιο της Πύλου δεν ήταν απλώς ένα ακόμη δυστύχημα στη θάλασσα. Ήταν ένα έγκλημα με αιτίες και ενόχους. Ένα έγκλημα της ρατσιστικής πολιτικής της ελληνικής κυβερνήσεις και της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της Ευρώπης-Φρούριο. Σήμερα, τρία χρόνια μετά, και παρά τα συγκλονιστικά στοιχεία που έχουν έρθει στο φως για τις εγκληματικές πράξεις και παραλείψεις του Ελληνικού Λιμενικού και της Frontex, καμία ευθύνη δεν έχει αποδοθεί, κανένας ένοχος δεν έχει τιμωρηθεί.

Η Νέα Αριστερά, ανταποκρινομένη στο κάλεσμα επιζώντων και συγγενών του ναυαγίου και αντιρατσιστικών οργανώσεων, καλεί σε μαζική συμμετοχή στην συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου, την Παρασκευή 19 Ιουνίου, στις 19:00.

Η επιχείρηση συγκάλυψης δεν πρέπει να περάσει. Να προχωρήσει η ποινική διαδικασία και να τιμωρηθούν οι ένοχοι.

Να καταργηθεί το νέο αντιμεταναστευτικό σύμφωνο της Ε.Ε.

Να σταματήσουν οι θάλασσές μας να γίνονται υγροί τάφοι. Όχι άλλοι νεκροί στο όνομά μας".