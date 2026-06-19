Ο Αργεντινός Μπέκαμ, Ροντρίγκο ντε Πολ επικεφαλής των «hottest» παικτών του Μουντιάλ

Ξεχωρίσαμε τους πιο ακαταμάχητους καρδιοκατακτητές παίκτες, δείτε εικόνες
Για όσες αντιμετωπίζουν το Μουντιάλ 2026 ως… οφθαλμόλουτρο, σας έχουμε έκπληξη. Μελετήσαμε διάφορες διεθνείς λίστες με τους πιο ποθητούς παίκτες και καταλήξαμε σε συμπέρασμα. Οι κατάλογοι των «hottest» και «most attractive» ποδοσφαιριστών είναι πολλοί βέβαια. Ακόμα και με τεχνητή νοημοσύνη διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά των ωραίων της μπάλας. Το σίγουρο είναι πως ξεπεράστηκε ο τύπος του Christiano Ronaldo...
Όπως φαίνεται λοιπόν, πανταχού παρών στα δημοσιεύματα είναι ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Rodrigo De Paul. Θεωρείται ο Λατίνος Μπέκαμ. Πραγματικά κούκλος και super sexy, αλλάζει συνεχώς κουρέματα και χρώματα στα μαλλιά του (ως και τιρκουάζ τα έχει βάψει) ενώ βέβαια είναι γεμάτος tatoo. Mε ύψος 1.80, γεννήθηκε πριν 32 χρόνια στο Μπουένος Αιρες, αλλά έχει ιταλικές ρίζες. Όταν δεν παίζει στην Εθνική Αργεντινής αγωνίζεται στην Ιντερ Μαϊάμι του David Beckham.
Rodrigo De Paul (Αργεντινή)
Εχει δυο παιδιά από την πρώην μοντέλο σύντροφό του και ήταν ερωτευμένος με την Αργεντινή τραγουδίστρια Tini. Εννοείται είναι περιζήτητος για διαφημιστικά.
Δείτε εικόνες… εμείς μάλλον κλίνουμε προς Ολλανδία μεριά.
Jude Bellingham (Αγγλία)
Noni Madueke (Αγγλία)
Ο Ολλανδός Wout Weghorst
O Ολλανδός Micky van de Ven
Lucas Bergvall (Σουηδία)
Christian Pulisic (ΗΠΑ)
Kai Havertz (Γερμανία)
Nick Woltemadeν (Γερμανία)
Piero Hincapie (Eκουαδόρ)
Ferran Torres (Ισπανία)
Leandro Paredes (Αργεντινή)
Jackson Irvine (Aυστραλία)
Ο Tούρκος Kenan Yıldız
Cho gue-sung και son Heung-min (Νότια Κορέα)
O Σκωτσέζος Scott McTominay
Ο Aιγύπτιος Μohamed Salah
Maximiliano Araújo (Ουρουγουάη)
Joško Gvardiol (Κροατία)
Keito Nakamura (Ιαπωνία)
Ricardo Rodriguez (Ελβετία)
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