Ο Αργεντινός Μπέκαμ, Ροντρίγκο ντε Πολ επικεφαλής των «hottest» παικτών του Μουντιάλ

Για όσες αντιμετωπίζουν το Μουντιάλ 2026 ως… οφθαλμόλουτρο, σας έχουμε έκπληξη. Μελετήσαμε διάφορες διεθνείς λίστες με τους πιο ποθητούς παίκτες και καταλήξαμε σε συμπέρασμα. Οι κατάλογοι των «hottest» και «most attractive» ποδοσφαιριστών είναι πολλοί βέβαια. Ακόμα και με τεχνητή νοημοσύνη διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά των ωραίων της μπάλας. Το σίγουρο είναι πως ξεπεράστηκε ο τύπος του Christiano Ronaldo...

Όπως φαίνεται λοιπόν, πανταχού παρών στα δημοσιεύματα είναι ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Rodrigo De Paul. Θεωρείται ο Λατίνος Μπέκαμ. Πραγματικά κούκλος και super sexy, αλλάζει συνεχώς κουρέματα και χρώματα στα μαλλιά του (ως και τιρκουάζ τα έχει βάψει) ενώ βέβαια είναι γεμάτος tatoo. Mε ύψος 1.80, γεννήθηκε πριν 32 χρόνια στο Μπουένος Αιρες, αλλά έχει ιταλικές ρίζες. Όταν δεν παίζει στην Εθνική Αργεντινής αγωνίζεται στην Ιντερ Μαϊάμι του David Beckham.