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Ο Αργεντινός Μπέκαμ, Ροντρίγκο ντε Πολ επικεφαλής των «hottest» παικτών του Μουντιάλ

Ο Αργεντινός Μπέκαμ, Ροντρίγκο ντε Πολ ε...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Ξεχωρίσαμε τους πιο ακαταμάχητους καρδιοκατακτητές παίκτες, δείτε εικόνες

 Για όσες αντιμετωπίζουν το Μουντιάλ 2026 ως… οφθαλμόλουτρο, σας έχουμε έκπληξη. Μελετήσαμε διάφορες διεθνείς λίστες με τους πιο ποθητούς παίκτες και καταλήξαμε σε συμπέρασμα. Οι κατάλογοι των «hottest» και «most attractive» ποδοσφαιριστών είναι πολλοί βέβαια. Ακόμα και με τεχνητή νοημοσύνη διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά των ωραίων της μπάλας. Το σίγουρο είναι πως ξεπεράστηκε ο τύπος του Christiano Ronaldo...

Όπως φαίνεται λοιπόν, πανταχού παρών στα δημοσιεύματα είναι ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Rodrigo De Paul. Θεωρείται ο Λατίνος Μπέκαμ. Πραγματικά κούκλος και super sexy, αλλάζει συνεχώς κουρέματα και χρώματα στα μαλλιά του (ως και τιρκουάζ τα έχει βάψει) ενώ βέβαια είναι γεμάτος tatoo. Mε ύψος 1.80, γεννήθηκε πριν 32 χρόνια στο Μπουένος Αιρες, αλλά έχει ιταλικές ρίζες. Όταν δεν παίζει στην Εθνική Αργεντινής αγωνίζεται στην Ιντερ Μαϊάμι του David Beckham.  

Rodrigo De Paul (Αργεντινή)

Rodrigo De Paul (Αργεντινή)

Εχει δυο παιδιά από την πρώην μοντέλο σύντροφό του και ήταν ερωτευμένος με την Αργεντινή τραγουδίστρια Tini. Εννοείται είναι περιζήτητος για διαφημιστικά.

Δείτε εικόνες… εμείς μάλλον κλίνουμε προς Ολλανδία μεριά.

Jude Bellingham (Αγγλία)

Jude Bellingham (Αγγλία)

Noni Madueke (Αγγλία)

Noni Madueke (Αγγλία)

Ο Ολλανδός Wout Weghorst

Ο Ολλανδός Wout Weghorst

O Ολλανδός Micky van de Ven

O Ολλανδός Micky van de Ven

Lucas Bergvall (Σουηδία)

Lucas Bergvall (Σουηδία)

Christian Pulisic (ΗΠΑ)

Christian Pulisic (ΗΠΑ)

Kai Havertz (Γερμανία)

Kai Havertz (Γερμανία)

Nick Woltemadeν (Γερμανία)

Nick Woltemadeν (Γερμανία)

Piero Hincapie (Eκουαδόρ)

Piero Hincapie (Eκουαδόρ)

Ferran Torres (Ισπανία)

Ferran Torres (Ισπανία)

Leandro Paredes (Αργεντινή)

Leandro Paredes (Αργεντινή)

Jackson Irvine (Aυστραλία)

Jackson Irvine (Aυστραλία)

Ο Tούρκος Kenan Yıldız

Ο Tούρκος Kenan Yıldız

Cho gue-sung και son Heung-min (Νότια Κορέα)

Cho gue-sung και son Heung-min (Νότια Κορέα)

O Σκωτσέζος Scott McTominay

O Σκωτσέζος Scott McTominay

Ο Aιγύπτιος Μohamed Salah

Ο Aιγύπτιος Μohamed Salah

Maximiliano Araújo (Ουρουγουάη)

Maximiliano Araújo (Ουρουγουάη)

Joško Gvardiol (Κροατία)

Joško Gvardiol (Κροατία)

Keito Nakamura (Ιαπωνία)

Keito Nakamura (Ιαπωνία)

Ricardo Rodriguez (Ελβετία)

Ricardo Rodriguez (Ελβετία)

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#tags Μουντιάλ 2026 Ποδοσφαιριστές
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