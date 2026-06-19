ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: Διήμερο πολιτικών εκδηλώσεων στην Πάτρα με Φαραντούρη και Τσουκαλά

Το Σαββατοκύριακο 20 & 21 Ιουνίου τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ (ευρωβουλευτής) & ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (εκπρόσωπος Τύπου) θα παρευρεθούν στην Πάτρα όπου και θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στην ενότητα Μεσσάτιδας & Παραλίας του Δήμου Πατρέων.

Ακολουθεί ολοκληρωμένο το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου:

Σάββατο 20 Ιουνίου

-19:00 περιήγηση στις εγκαταστάσεις στην Achaia Claus's.

-20:30 εκδήλωση για το κυβερνητικό προγραμμα του ΠΑΣΟΚ στο καφενείο first-time (Δημοκρατίας & Ηλείας) στην Οβρυά.

Κυριακή 21 Ιουνίου

-09:30 συνάντηση και συζήτηση με τοπικά συμβούλια, πολιτιστικούς συλλόγους των ενοτήτων παραλίας & Βραχνεικων στην αίθουσα της παλαιάς Πατρινής παιδικής εξοχής στα Ροίτικα.

-11:00 εκδήλωση για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στο χώρο της Παλαιάς Πατρινής Παιδικής εξοχής στα Ροίτικα.