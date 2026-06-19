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Όλυμπος: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια δύο 22χρονων που αγνοούνταν - Ο ένας τραυματίστηκε στο πόδι

Όλυμπος: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια δύο...

Oι δύο νεαροί αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατη περιοχή του Ολύμπου, στην ευρύτερη περιοχή του ρέματος Ορλιά

Αίσιο τέλος είχε, έπειτα από ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης, η περιπέτεια δύο 22χρονων περιπατητών στον Όλυμπο, εκ των οποίων ο ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 06:00 το πρωί, όταν οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σημείο όπου τους ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας παραλήφθηκε για τη διακομιδή του σε νοσηλευτική μονάδα, ενώ ο δεύτερος είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κινητοποίηση των Αρχών ξεκίνησε χθες, γύρω στις 21:00 το βράδυ, μετά από κλήση φίλου των δύο νεαρών στο 199.

Η ενημέρωση ανέφερε ότι οι δύο νεαροί αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατη περιοχή του Ολύμπου, στην ευρύτερη περιοχή του ρέματος Ορλιά του δήμου Δίου – Ολύμπου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κατερίνης και Λιτοχώρου, καθώς και δύο ορειβατικές ομάδες της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ. Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Λιτοχώρου «Ο Όλυμπος».

Οι διασώστες εντόπισαν τους δύο 22χρονους κατά τη διάρκεια της νύχτας και προσέγγισαν με ασφάλεια το σημείο όπου βρίσκονταν.

Ο τραυματίας τοποθετήθηκε σε φορείο και ακολούθησε πολύωρη επιχείρηση μεταφοράς μέσω του κεντρικού μονοπατιού προς τη θέση «Υδραγωγείο», όπου ολοκληρώθηκε η διάσωσή τους.

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#tags Όλυμπος Ορειβάτες
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