Πάτρα: «Ποιος θα με φροντίσει;»- Λουόμενοι έσωσαν 90χρονο, στην Πλαζ, που επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του

Ήταν ακόμα νωρίς το πρωί της Παρασκευής, 19 Ιουνίου 2026. Λίγο μετά τις 7:00, η Πλαζ της Πάτρας ήταν σχεδόν άδεια. Κι όμως, εκεί, στην ησυχία εκείνης της πρωινής ώρας, ένας άνδρας 90 χρονών περπατούσε προς τη θάλασσα, μόνος, αποφασισμένος, με το βάρος μιας ζωής που δεν άντεχε άλλο να κουβαλά.

Ένας άνδρας περίπου 90 ετών, με βαριά αντικείμενα μέσα σε μια σακούλα, δεμένα από το πόδι του, βούτηξε ντυμένος στη θάλασσα, αποφασισμένος να βάλει τέλος στη ζωή του. Πριν μπει στο νερό, φέρεται να είχε ψιθυρίσει, «Δεν τη θέλω άλλο τη ζωή μου. Ποιος θα με φροντίσει;» Ο άνδρας, αποχώρησε από το σπίτι του στην Αρόη κατά τις πρωινές ώρες, αναφέροντας ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε ακραία ενέργεια σε βάρος του εαυτού του.

Τι συνέβη

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί, σε ώρα που οι ναυαγοσώστες δεν είχαν ακόμα αναλάβει τα καθήκοντά τους. Τρεις λουόμενοι που βρίσκονταν στην παραλία παρατήρησαν τις ασυνήθιστες κινήσεις του ηλικιωμένου και κατάλαβαν ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε. Χωρίς δισταγμό, μπήκαν στο νερό και κατάφεραν να τον ανασύρουν. Ο άνδρας, παρότι είχε δέσει στο σώμα του βαριά αντικείμενα με σκοπό να βυθιστεί, είχε τις αισθήσεις του όταν τον έβγαλαν στην ακτή. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, και ασθενοφόρο τον μετέφερε σε νοσηλευτική μονάδα. Το περιστατικό κατέγραψε ο δημοσιογράφος Άγγελος Κωνσταντίνου, ο οποίος έφτασε στο σημείο λίγη ώρα αργότερα και μίλησε με τους τρεις μάρτυρες- διασώστες.

Μια πράξη ανθρωπιάς

Οι τρεις άγνωστοι λουόμενοι που έσωσαν τον 90χρονο έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνει ένα ολόκληρο σύστημα, είδαν έναν άνθρωπο σε κίνδυνο και αντέδρασαν. Το ερώτημα που μένει είναι πόσες φορές παρόμοιες κραυγές ακούγονται σε κλειστά δωμάτια, χωρίς κανέναν να βρίσκεται κοντά.

Η αόρατη επιδημία της μοναξιάς

Το γεγονός αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Αντανακλά μια αυξανόμενη κρίση που αφορά εκατομμύρια ηλικιωμένους στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη: τη μοναξιά στα γηρατειά, έναν από τους πιο σιωπηλούς αλλά και πιο θανατηφόρους παράγοντες κινδύνου για την ψυχική υγεία. Στην Ελλάδα, η πίεση της οικονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαπέντε χρόνων άλλαξε δραματικά την παραδοσιακή οικογενειακή δομή. Οι ηλικιωμένοι που κάποτε ήταν ο πυρήνας της οικογένειας βρέθηκαν ξαφνικά στο περιθώριο. Η ερώτηση «ποιος θα με φροντίσει;» δεν έχει πάντα απάντηση.