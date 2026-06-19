Θάνατος Μάριου στο Μενίδι: Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη- «Τι να περιμένει μία κοινωνία όταν παιδιά δολοφονούνται σε σχολική γιορτή»

"Είναι μια ανείπωτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης».

Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την αγόρευση του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο εισαγγελέας της έδρας Αντώνιος Κασάπης στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από «αδέσποτη» σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδι το καλοκαίρι του 2017.

Ο εισαγγελικός λειτουργός, ζήτησε την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ εκ των προτέρων ζήτησε να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

«Το λέω από τώρα. Δεν πρέπει να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, δεν έδειξε μεταμέλεια, συνεχίζονται τα ίδια στην περιοχή σύμφωνα με μαρτυρίες».

Αντιθέτως ζήτησε την απαλλαγή του δεύτερου καταργούμενου, λέγοντας πως η συμπεριφορά του συνιστά απρόσφορη απόπειρα και εξαιτίας της κατάργησης τη σχετικής διάταξης μεταξύ 2019-2021 θα πρέπει να απαλλαγεί.

Ο εισαγγελέας ξεκίνησε την αγόρευσή του από την έκπληξη που ένιωσε όταν συνειδητοποίησε ότι η υπόθεση αυτή χρειάστηκε σχεδόν δέκα χρόνια για να φτάσει στη Δικαιοσύνη. «Οταν κληρώθηκα για να δικάσω αυτή την υπόθεση και είδα το περιστατικό, μου ήταν γνωστό από τα δημοσιεύματα της εποχής. Εξεπλάγην γιατί νόμιζα ότι έχει δικαστεί η υπόθεση τόσο καιρό μετά. Όταν ξεκίνησα να διαβάζω το φάκελο άρχισε να μου έρχεται στο μυαλό κάτι που μαθαίναμε στο σχολείο. Ολο μου ερχόταν στο μυαλό και κάθισα να το ψάξω. Ηταν η ρήση του Κροίσου που έλεγε ότι κανείς δεν είναι τόσο ανόητος να προτιμάει τον πόλεμο σε καιρό ειρήνης. Και ήταν και ο Ηρόδοτος που έλεγε πως είναι πάντοτε άδικο ο γονέας να θάβει το παιδί του, ανατρέπει τη φυσική πορεία των πραγμάτων. Και οι δύο αρχαίοι αναφερόταν σε πεσόντες στον πόλεμο», είπε.

Συνεχίζοντας την αγόρευση του, θέλησε να σχολιάσει το φαινόμενο των πυροβολισμών σε γλέντια και γιορτές, λέγοντας: «Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι για εκείνους που διασκεδάζουν πυροβολώντας και ακούνε μουσική σε μεγάλη ένταση. Είναι δείγμα ανασφάλειας. Αυτός που είναι άνανδρος και θέλει να κρύψει τη μειονεξία του σε μυαλό το κάνει. Αυτός που γεμίζει την πίστα με σπασμένα πιάτα και λουλούδια είναι αυτός που δεν ξέρει να χορεύει, αυτός που ρίχνει μπαλωθιές είναι αυτός που δε θέλει να βλέπεις τους άλλους να χορεύουν. Για να κρύψει τη δική του μειονεξία. Η μέγιστη ανανδρεία ή χρήση όπλων για σκοπούς πέραν των νόμιμων. Αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Αυτό δε θα γίνει μόνο με την επιβολή του νόμου, αλλά πρέπει και οι ίδιοι να γίνουμε καλύτεροι».

Ο εισαγγελέας περιέγραψε λεπτομερώς όλες τις στιγμές του μοιραίου απογεύματος, όταν ο μικρός Μάριος έπεσε στην αυλή του σχολείου. «Πρέπει κύριοι δικαστές να καταλάβετε τι συνέβαινε σε αυτό το σχολείο. Είναι γιορτή, είναι όλοι χαρούμενοι και ξαφνικά ένα παιδί πέφτει. Τρέχει αίμα και κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Κανείς δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Καταφθάνει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν βρέθηκε η αιτία θανάτου εκείνη την ώρα. Υπήρχε η τρύπα στο κρανίο αλλά θεώρησαν ότι ίσως έπεσε και χτύπησε. Στη νεκροψία όμως αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε σφαίρα στο κρανίο του παιδιού! Ο ανήλικος υπέστη τυφλό τραύμα! Αυτή ήταν η αιτία θανάτου του παιδιού».

Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, αποδείχτηκε ότι σε διπλανές από την αυλή του σχολείου οικίες γινόταν γιορτές με μουσική σε υψηλή ένταση, κατανάλωση αλκοόλ και πυροβολισμούς. «Το γεγονός δεν το αρνείται ούτε ο ίδιος ο κατηγορούμενος. Ολοι οι μάρτυρες επιβεβαιώνουν ότι έγινε, αλλά κανείς δεν θυμάται ποιος έριξε. Η επιλεκτική μνήμη δε δικαιολογείται μόνο από τα 9 χρόνια που πέρασαν» σημείωσε ο εισαγγελέας και συμπλήρωσε: «Τι γιόρταζε ο άνθρωπος αυτός; Γιόρταζε τα γενέθλια της εγγονής του και τη μη προσωρινή κράτηση της θυγατέρας του Αγγελικής! Πυροβολούσαν στον αέρα και έπαιζαν δυνατά μουσική πίνοντας αλκοόλ! Οι βολίδες από τους πυροβολισμούς βρέθηκαν σε ταράτσες, παντζούρια του σχολείου και στο κεφάλι του ανήλικου Μάριου».

Σε σημείο της αγόρευσής του, όταν αναφέρθηκε στη σύζυγό του κατηγορούμενου που στην κατάθεση της ανάφερε ότι δεν έχει ακούσει ποτέ πυροβολισμούς στο Μενίδι, κάποιος από το ακροατήριο σχολίασε «ναι μήπως δεν είχε δει και ποτέ όπλο;». Ωστόσο, ο εισαγγελέας σχολίασε πως «το γεγονός ότι κάποιος ενδεχομένως πρέπει να πάει φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του δεν είναι γεγονός για χειροκροτήματα ούτε πανηγυρισμούς. Είναι απόδειξη της αποτυχίας της κοινωνίας, οπότε θέλει περίσκεψη».

Ο εισαγγελέας αναφέρθηκε σε κάλυκες από προηγούμενες ημέρες, που βρέθηκαν στην έξω από το σπίτι του βασικού κατηγορούμενου, τον οποίο -όπως είπε- κάποιοι τον φοβόντουσαν. «Ηξερε ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό επικινδυνότητας, το χρησιμοποίησε σε πολυσύχναστη περιοχή, δίπλα σε σχολείο, είχε καταναλώσει αλκοόλ αλλά όχι τόσο που να του στερεί τον καταλογισμό. Ηξερε πολύ καλά τι έκανε. Πυροβόλησε αδιακρίτως. Δεν έχει σημασία αν ήξερε το μικρό Μάριο, αρκεί που ήξερε ότι μπορεί να σκοτώσει κάποιον και το αποδεχόταν».

Αναφορά έκανε ο εισαγγελέας και στον δεύτερο κατηγορούμενο, λέγοντας ότι παραδέχτηκε στην απολογία του ότι πυροβόλησε 2 φορές. «Είπε ότι ήξερε πως δεν θα σκοτώσει άνθρωπο και θεωρώ ότι πρέπει να τιμωρηθεί για απρόσφορη απόπειρα, που μειώνει την ποινή στο μισό. Δηλαδή το μέσο που χρησιμοποίησε και ο τρόπος που το χρησιμοποίησε συνιστούν αυτό το αδίκημα. Ωστόσο, για ένα διάστημα η διάταξη αυτή καταργήθηκε για περίπου 2 χρόνια. Αν καταλήξετε σε κρίση ότι πρόκειται για απρόσφορη απόπειρα, θα πρέπει να τον απαλλάξετε. Τα εξηγώ για τους μη νομικούς του δικαστηρίου. Η ενέργεια του δεύτερου κατηγορούμενου δεν είναι τέτοια που δεν μπορούσε να οδηγήσει σε ανθρωποκτονία. Είναι απρόσφορη απόπειρα, αλλά εξαιτίας της κατάργησης της διάταξης μεταξύ 2019 και 2021 θα πρέπει να απαλλαγεί».