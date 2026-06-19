Πανελλαδικές 2026: Με γερμανικά συνεχίστηκαν σήμερα 19/6 οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα - Δείτε τα θέματα

Συνεχίζονται οι Πανελλαδικές εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους με τα ειδικά μαθήματα. Σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, οι μαθητές εξετάστηκαν στο ειδικό μάθημα των γερμανικών.

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Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, με τα μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Δευτέρα 22 Ιουνίου), Γαλλικά (Τρίτη 23 Ιουνίου), Ιταλικά (Τετάρτη 24 Ιουνίου) και Ισπανικά (Πέμπτη 25 Ιουνίου).

Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες, ενώ των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες. Για το μουσικό μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο, ενώ για το μουσικό μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 λεπτά.