Πινακίδες και ταμπέλες στη μέση του δρόμου, χωρίς φως στα Μποζαΐτικα - Έγινε και τροχαίο με δίκυκλο - ΦΩΤΟ

Έργα παντού στην Πάτρα, με πινακίδες και πλαστικά πετάσματα στους δρόμους και οχήματα να κινούνται στα όριά τους.

Αυτή την κατάσταση βιώνουν οι οδηγοί, ειδικά τον τελευταίο μήνα, ωστόσο η τοποθέτηση και η παραμονή στοιχείων που οριοθετούν την κυκλοφορία ελέγχεται ως προς την επάρκεια και την αξιοπιστία τους.

Στα Μποζαΐτικα και πιο συγκεκριμένα στην οδό Πανεπιστημίου γίνεται πέρασμα οπτικών ινών κάτω από το δρόμο. Σε ένα πλάτος περίπου 1,5 με 2 μέτρα μέσα στο ρεύμα κίνησης από την Πάτρα προς το Ρίο πινακίδες σήμανσης στέκουν πάνω από μεταλικά καπάκια ανά περίπου 50 μέτρα. Κανένας κώνος, καμία άλλη σήμανση στο δρόμο δεν δημιουργεί τη σταδιακή στένωση στα σημεία που γίνονται ή που προγραμματίζεται να γίνουν τα έργα. Και το χειρότερο... τις νυχτερινές ώρες, οι πινακίδες παραμένουν στο δρόμο και δεν διαθέτουν καν φωτισμό. Κανένα φωτιστικό μέσο που να προειδοποιεί τον οδηγό πως βαθιά μέσα στο ρεύμα κίνησής του υπάρχει μια πινακίδα. Και 30 μέτρα πιο μακριά μια ακόμη. Χωρίς φωτισμό, χωρίς σταδιακή στένωση του δρόμου με κώνους και με φωσφορίζοντα στοιχεία.

Το βράδυ της Τετάρτης στο ύψος της οδού Κορυδαλλέως και επί της Πανεπιστημίου, δίκυκλο έπεσε πάνω σε μια από τις πινακίδες που στέκουν χωρίς φωτισμό πάνω από καπάκια κατά μήκος της οδού. Σύμφωνα και με αυτόπτες μάρτυρες ο οδηγός ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά.

Ποιος τοποθετεί αυτές τις πινακίδες, με ποια έγκριση κι αν ακολουθείται το γράμμα και οι προδιαγραφές που προβλέπει ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις, μένει να απαντηθεί.