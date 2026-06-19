Πάτρα:Ζημιά σε εργασίες οπτικών ινών- Έσπασε αγωγός ύδρευσης

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις πολιτών στην Πάτρα για τα προβλήματα που προκαλούν οι εκτεταμένες εργασίες εγκατάστασης δικτύων οπτικών ινών σε διάφορα σημεία της πόλης.

Το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε νέο περιστατικό στη διασταύρωση των οδών Σολωμού και Υψηλάντου, όπου συνεργείο που εκτελούσε εργασίες για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε υφιστάμενες υποδομές.

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, κατά τη διάρκεια των εκσκαφών κόπηκαν οπτικές ίνες τηλεπικοινωνιακού παρόχου, ενώ παράλληλα υπέστη βλάβη αγωγός ύδρευσης. Από το σημείο αναβλύζει μεγάλη ποσότητα νερού, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν σιντριβάνι