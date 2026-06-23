Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Όταν το αποτύπωμα αποκτά αξία για την κοινωνία

Το εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών, το μεγαλύτερο ζυθοποιείο όχι μόνο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, αλλά και της Ελλάδας εν γένει, έχει εξελιχθεί σε στρατηγικό παραγωγικό κέντρο για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και ταυτόχρονα σε μοχλό ανάπτυξης για την τοπική οικονομία

Η ανάπτυξη αποκτά πραγματικό νόημα όταν συνδέεται με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η επιχειρηματική επιτυχία δεν μετριέται μόνο με οικονομικούς δείκτες, αλλά και με τη συμβολή της στις τοπικές κοινωνίες, την ελληνική παραγωγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με παρουσία δεκαετιών στη χώρα, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει συστηματικά σε ανθρώπους, υποδομές και πρωτοβουλίες που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία. Η Πάτρα αποτελεί κεντρικό σημείο αυτής της πορείας. Εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο ζυθοποιείο όχι μόνο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, αλλά και της Ελλάδας εν γένει, ένα εργοστάσιο που έχει εξελιχθεί σε στρατηγικό παραγωγικό κέντρο για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και ταυτόχρονα σε μοχλό ανάπτυξης για την τοπική οικονομία. Παράλληλα, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα εργοστάσια της HEINEKEN στην Ευρώπη που διαθέτουν βυνοποιείο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη σύνδεση της βιομηχανίας με τον πρωτογενή τομέα.

Η σύνδεση αυτή, τονίζεται και μέσα από το πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας κριθαριού, ένα πρόγραμμα που υλοποιείται εδώ και 18 χρόνια, με περισσότερους από 2.000 Έλληνες παραγωγούς να συνεργάζονται με την εταιρεία, ενισχύοντας έτσι την εγχώρια αγροτική παραγωγή και δημιουργώντας ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζει την ελληνική περιφέρεια. Επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο αύριο Η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις που συμβάλλουν τόσο στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος όσο και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των παραγωγικών της μονάδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εργοστάσιο της Πάτρας, το οποίο, ύστερα από επενδύσεις άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ, έχει εξελιχθεί σε πρότυπο βιώσιμης παραγωγής. Η δημιουργία ενός σύγχρονου ηλιοθερμικού πάρκου ισχύος 5,75 MW, ενός από τα μεγαλύτερα του είδους του στην Ελλάδα, αναμένεται να καλύπτει έως και το 25% των αναγκών του εργοστασίου σε θερμική ενέργεια.