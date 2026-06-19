Αίγιο: Πεπεισμένοι ότι ο Ιταλός καθάρισε τον χώρο για να εξαφανίσει τα ίχνη του διπλού φονικού είναι οι αστυνομικοί

Πεπεισμένοι ότι ο 65χρονος Ιταλός καθάρισε το σπίτι μετά τη δολοφονία της συντρόφου και του γιου της είναι οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Αίγιο.

Με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν – ότι δηλαδή ο κατηγορούμενος δεν είχε ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του, ούτε βρέθηκε κάποιο αποτύπωμά του στο όπλο, οι ερευνητές θεωρούν ότι μετά το έγκλημα καθάρισε καλά το σπίτι και απολύμανε τον εαυτό του με οινόπνευμα.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές, το επικρατέστερο σενάριο είναι ο 65χρονος να έκανε το έγκλημα και στη συνέχεια να έσβησε τα ίχνη του. Έβαλε το όπλο στα χέρια της μητέρας, σφουγγάρισε καλά τον χώρο και πέταξε την σφουγγαρίστρα (δεν έχει βρεθεί ακόμα).

Και αυτό γιατί, από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα προέκυψε ότι κανείς δεν είχε μπει στο σπίτι τις επίμαχες ώρες, κάτι που επιβεβαιώνεται και από κάμερες ασφαλείας σε γειτονικό σπίτι.

Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, ο 65χρονος ποτέ δεν έδωσε απάντηση για το πού είναι η σφουγγαρίστρα και ο κουβάς.

Αντίθετα υποστηρίζει ότι είναι αθώος και αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του μετά την προφυλάκιση του 65χρονου, ο άνδρας συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι παντελώς αθώος και ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει διαπράξει το συγκεκριμένο έγκλημα.