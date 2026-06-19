Η Δανάη Μπάρκα για τη γιαγιά της: Για εκείνη που έκανε 4 δουλειές και μαγείρευε 7 φαγητά

«Όσοι έχουμε τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας: Ας τους κάνουμε σήμερα μια έξτρα αγκαλιά ή ένα τηλέφωνο να τους πούμε ευχαριστώ!»
Με μια συγκινητική ανάρτηση η Δανάη Μπάρκα αφιέρωσε λίγα λόγια στην γιαγιά της, που βρέθηκε στο πλάι της τη μέρα του γάμου της με τον Φάνη Μπότση.
Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε φωτογραφίες πριν από το γάμο, στις οποίες ποζάρει μαζί με τη γιαγιά της, συνοδεύοντάς τες με λόγια γεμάτα αγάπη και συγκίνηση.
«Για όσο μπορούμε, για όσο αντέχει, για όσο έχω αυτά τα χέρια να κρατάω σφιχτά», έγραψε αρχικά η Δανάη Μπάρκα.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Για όσο με κοιτάει και κλαίει, για όσο την σκέφτομαι και πονάω από αγάπη», περιγράφοντας τη γιαγιά της ως τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της από τα πρώτα της χρόνια.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται για «εκείνη που με μεγάλωσε, που με σκέπαζε, που με φρόντιζε, που με κοίμιζε, που μου τα περνούσε όλα ως “όμορφα” ακόμα κι αν έπρεπε να μου πει το πιο δυσάρεστο».
«Για εκείνη που έκανε 4 δουλειές στα νιάτα της για τα παιδιά της, για εκείνη που μαγείρευε 7 φαγητά για τα εγγόνια της, για εκείνη που την πλήγωναν και συγχωρούσε. Για εκείνη που ονειρευόταν να μου ράψει το νυφικό. Για εκείνη που είναι το πιο αγνό κεφάλαιο της ζωής μου. Σ’ αγαπάω γιαγιούλα μου» τόνισε.
«Ο παππούς μας βλέπει και χαίρεται» έγραψε.
Κλείνοντας, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα σε όσους έχουν ακόμα τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους στη ζωή, γράφοντας: «Όσοι έχουμε τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας: Ας τους κάνουμε σήμερα μια έξτρα αγκαλιά ή ένα τηλέφωνο να τους πούμε ευχαριστώ! Αυτοί μας έμαθαν την αγάπη. Αυτούς να έχουμε πρότυπο. Αυτούς που χαιρόντουσαν με τις χαρές μας και με τις χαρές των άλλων το ίδιο».
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