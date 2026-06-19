Με Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League και ΗΠΑ – Αυστραλία στο Μουντιάλ 2026 οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής
Ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ντόχας του Κατάρ και το παιχνίδι των ΗΠΑ με την Αυστραλία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2026.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:00 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
13:00 Novasports Start WTA 250 WTA 250 Νότιγχαμ
13:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
14:00 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (Δοκιμές)
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
15:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (Δοκιμές)
15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Δοκιμές)
16:30 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
17:00 Novasports Start WTA 250 WTA 250 Νότιγχαμ
17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
18:30 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
19:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
20:00 ΕΡΤ1 IAAF Diamond League Ντόχα (Καραλής)
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπεσίκτας – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΗΠΑ – Αυστραλία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
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